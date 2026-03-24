Cañizares, sobre la convocatoria de Carvajal en el Mundial: "Es un jugador prácticamente único en la selección si está al 100%"

La situación del lateral del Real Madrid, que no ha sido convocado para el presente parón de selecciones, ha despertado todo tipo de opiniones, como la del exportero del Valencia, por la opción de que pueda entrar en la lista del Mundial

Dani Carvajal viene de ser titular en el derbi ante el Atlético de Madrid del pasado domingo. Sin embargo, sus problemas musculares y falta de minutos en el Real Madrid le han provocado que se quede fuera de la convocatoria de Luis de la Fuente para este parón de selecciones. Por ello, Santi Cañizares, exmeta del Valencia ha querido hablar de la situación del lateral de 34 años del conjunto blanco, además de otros temas en 'La Roja' como el momento de la portería al haber sido llamados Unai Simón, David Raya, Álex Remiro y Joan García.

Santi Cañizares y el debate en la portería de España

Luis de la Fuente ha convocado a Joan García para este parón de selecciones, por lo que el portero del Barcelona, que se estrena en una lista de España, podría debutar en el choque de este viernes ante Serbia o el próximo martes contra Egipto. No obstante, su novedad en la lista ha provocado que 'La Roja' tenga hasta cuatro guardametas de alto nivel para los inminentes compromisos internaciones. Por ello, podría ser una opción real de que el técnico de Haro tome la misma decisión de cara al Mundial de este verano, dado el gran rendimiento que está dando el ex del Espanyol, además de Unai Simón, David Raya y Álex Remiro.

En este sentido, Santi Cañizares valoró, en Radio Marca, esta situación que ha tenido lugar en la concentración de Las Rozas, con la dura competencia que supone en la portería de España: "Me parece normal porque se ha creado un debate muy grande en la portería y los entrenadores siempre tratan de huir de esos debates. Creo que aunque su decisión la tiene bastante clara, no puede ser preso de sus palabras. Es una decisión inteligente porque aparca un poco el debate. De la Fuente lo que quiere es trabajar sin ruido". Además, el exportero del Valencia no tuvo dudas con el guardameta que va a elegir Luis de la Fuente: "Yo también creo que Unai Simón va a ser el portero titular, es una decisión lógica como lo sería que jugara Raya, Joan García o Remiro".

Cañizares se expresa por el momento de Carvajal en el Real Madrid

Por otra parte, Cañizares habló del hecho de que la Finalíssima entre España y Argentina haya quedado finalmente cancelada: "Los argentinos veían el duelo como un negocio y al no ver el negocio han pensado ¿qué necesidad tenemos de esto?. No somos tan superiores a Argentina, no podemos subestimar a una campeona del mundo sin habernos enfrentado. A mí no me preocupa ni Argentina, Alemania...me preocupa que lleguemos en las mejores condiciones. Los españoles no sabemos dosificarnos y muchas veces hemos llegado muy mal al Mundial como nos pasó en Francia 98".

Por último, Cañizares comentó sus sensaciones de cara a la opción de que Carvajal vaya convocado al Mundial: "Creo que merece la pena esperar a Carvajal porque no tenemos un recambio de garantías en esa posición y por la experiencia que tiene. Es un jugador prácticamente único en la selección si está al 100 %. ¿Le ayudará Arbeloa? Arbeloa está ahora mismo jugándose su pan y le importa muy poco el Mundial". Además, cabe recordar que el capitán del Real Madrid acaba contrato con la entidad merengue a final de temporada y su futuro sigue sin quedar resuelto a falta de apenas tres meses para el 30 de junio.