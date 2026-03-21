El adiós de Carvajal del Real Madrid está cada vez más cerca: ya tiene ofertas

El capitán del Real Madrid estaría despejando las dudas en torno a su futuro, ya que acaba contrato a final de temporada en el conjunto de Arbeloa, con el que no está teniendo apenas regularidad en cuanto a minutos

Dani Carvajal no está teniendo la temporada que hubiese deseado en el Real Madrid. El capitán del conjunto blanco, tras recuperarse de su lesión, volvió a los terrenos de juego el pasado 14 de enero contra el Albacete, dónde los de Arbeloa cayeron eliminados de Copa del Rey. Además, el lateral, que acaba contrato con la entidad merengue a final de esta campaña, ya estaría empezando valorar propuestas que tiene sobre la mesa, por lo que su futuro se podría concretar en las próximas semanas, el que puede ser su adiós del equipo merengue.

El Mundial, una de las últimas grandes oportunidades para Dani Carvajal

A expensas de lo que pase con su futuro, Dani Carvajal cuenta con la ilusión de poder entrar en la convocatoria de Luis de la Fuente para el Mundial de este verano en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, el técnico de 'La Roja' le dejó fuera de la lista para el presente parón de selecciones, la última antes de la citada cita de selecciones. De esta manera, el entrenador de Haro quiso justificar su ausencia y valorar el estado del capitán del Real Madrid: "Espero que de aquí a la fecha del Mundial esté todavía mejor y tenga opciones de estar con nosotros. Le echamos mucho de menos. Tiene que seguir trabajando, me gusta hablar con los jugadores en su momento oportuno. Tiene que seguir trabajando, es su forma de entender este deporte y luego por supuesto, demostrarlo en el terreno de juego. Estamos deseosos de que esté con nosotros, ojalá". No obstante, las opciones en el lateral derecho para esta ventana internacional en España han terminado siendo Pedro Porro y Marcos Llorente, además de un Huijsen que representa al único jugador del conjunto de Arbeloa entre los citados.

Por su parte, Dani Carvajal está ante una decisión determinante, que no es otra que la de marcharse del Real Madrid tras toda una vida en el conjunto blanco, o buscar una renovación con la que pueda ampliar su contrato, que acaba a final de temporada. En este sentido, el periodista especializado en el mercado de fichajes, Matteo Moretto, ha explicado que el capitán del equipo de Arbeloa ya cuenta con propuestas que está empezando a valorar, por lo que podría aceptar una de ellas de aquí a junio, cuando se aclará finalmente el futuro del defensa internacional con España.

El cambio de entrenador en el banquillo del Real Madrid puede ser clave

Dani Carvajal está contando con muy pocos minutos con la presencia de Arbeloa en el banquillo del Real Madrid. El lateral de 34 años tan solo ha disputado nueve partidos desde la llegada del salmantino al conjunto blanco, entre los que empezó en el once inicial en dos encuentros, frente a Osasuna en El Sadar y contra el Elche en el Bernabéu. Además, el capitán del equipo merengue ha jugado solamente 16 minutos en toda la eliminatoria de octavos de final de la UEFA Champions League frente al Manchester City, ya que el titular fue Alexander-Arnold.

De esta manera, todo apunta a que el ex del Liverpool repetirá en los partidos más importantes que restan de la temporada, como el de mañana domingo ante el Atlético de Madrid. Por ello, el posible cambio de entrenador de cara a la siguiente campaña podría hacer replantear la decisión a Carvajal, que afronta sus últimos meses con contrato en el Real Madrid. En este sentido, restan algo más de tres meses para que se termine de decidir el futuro del capitán e internacional con España, que ha sido clave en los últimos éxitos del club.