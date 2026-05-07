Moleiro está en la prelista de 55 y puede tener hueco en el Mundial

De la Fuente ha admitido recientemente que "hay cuatro o cinco puestos abiertos" y la aportación ofensiva del canario está siendo muy valorada ya que puede ser un grandísimo complemento para Nico Williams en el extremo zurdo

Alberto Moleiro vuelve a sentir muy cerca el sueño de cumplir uno de las grandes metas de su carrera. El atacante tinerfeño del Villarreal está en la prelista de 55 futbolistas que Luis de la Fuente comunicará a la FIFA el próximo lunes 11 de mayo, un primer filtro que confirma que el seleccionador sigue muy pendiente de su crecimiento y que le mantiene dentro de la carrera por entrar en la convocatoria definitiva para el Mundial.

La presencia del canario en esa lista preliminar supone un paso importante para un futbolista que lleva toda la temporada llamando a la puerta de la absoluta. Y más todavía después de las palabras del propio De la Fuente durante la presentación de su autobiografía, 'La vida se entrena cada día', donde reconoció públicamente que todavía hay "cuatro o cinco puestos abiertos" en la convocatoria definitiva. Ahí es donde aparece con fuerza el nombre de Moleiro.

Se quedó a las puertas en marzo

El extremo del Villarreal ya estuvo cerca de entrar en la última lista del seleccionador. En marzo, su nombre fue uno de los que más se valoró en Las Rozas, aunque finalmente De la Fuente apostó por mantener a Álex Baena y probar otras alternativas como Víctor Muñoz o Ander Barrenetxea.

Aquella decisión fue un palo importante para el futbolista, que veía cómo su gran momento no terminaba de traducirse en la llamada definitiva. Sin embargo, lejos de bajar el nivel, su respuesta ha llegado sobre el césped.

Números de Selección

La temporada de Moleiro en el Villarreal está siendo la mejor de su todavía corta carrera. En su primer año en La Cerámica, tras dejar Las Palmas a cambio de 16 millones de euros más variables, el tinerfeño se ha convertido en una pieza fundamental para Marcelino. Suma una decena de goles y cinco asistencias entre todas las competiciones y ha participado en 33 encuentros, dejando la sensación constante de que cada vez que toca el balón genera algo distinto.

Su crecimiento ha sido exponencial a lo largo del curso. Empezó de forma más discreta, adaptándose al salto competitivo y a la exigencia de un equipo que pelea por Europa, pero con el paso de las jornadas ha terminado explotando. Ahora mismo es uno de los jugadores más desequilibrantes del Villarreal y una de las grandes razones por las que el conjunto amarillo jugará la próxima edición de la Champions League.

Su último gran argumento llegó hace apenas unos días ante el Levante, con un gol que resumió perfectamente su fútbol a base de conducción con personalidad, pausa para elegir el momento exacto y definición de futbolista especial. Una acción de jugador diferente, de los que pueden romper partidos en un instante.

Un perfil muy valorado en Las Rozas

En la Federación conocen perfectamente sus cualidades. Moleiro gusta desde hace tiempo por su capacidad para jugar tanto por dentro como pegado a la banda, algo que encaja muy bien en el estilo de la selección. Su desequilibrio en espacios reducidos, su facilidad para asociarse y su uno contra uno son virtudes que De la Fuente valora especialmente en esa zona del campo.

Además, el escenario actual le abre todavía más la puerta. La presencia de Nico Williams y Lamine Yamal parece intocable, pero alrededor de ellos hay dudas. El rendimiento de algunos futbolistas en los últimos meses ha generado debate y también existe preocupación por el estado físico de otros nombres importantes. Ahí es donde Moleiro ha conseguido mantenerse vivo en la pelea.

De la Fuente ya le hizo debutar con la Sub-21

No sería, además, un desconocido para De la Fuente. El riojano le hizo debutar durante su etapa en la Sub-21, aunque aquella relación fue breve. Lo convocó en 2022 para varios amistosos ante Rumanía y Noruega, donde el canario tuvo sus primeros minutos con la 'Rojita'. Después, sus caminos se separaron cuando el técnico dio el salto a la absoluta, pero el seguimiento nunca ha desaparecido.

Dentro del vestuario del Villarreal tampoco esconden que ven preparado al joven talento tinerfeño para dar ese paso. Marcelino siempre ha defendido públicamente el nivel del futbolista y considera que la llamada acabará llegando "por su propio peso" si mantiene este rendimiento, aunque nunca ha querido entrar en polémicas por las decisiones del seleccionador.

El propio Moleiro tampoco oculta que la Selección es uno de sus grandes objetivos. "Me siento preparado", reconoció recientemente cuando fue preguntado por la posibilidad de ir convocado. Ahora, con su en la prelista de 55 y varios huecos todavía por decidir, el sueño del Mundial está más vivo que nunca.