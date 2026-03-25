El Celta de Vigo pone el foco en un tenso parón de selecciones

Hasta cinco jugadores del Celta de Vigo jugarán en este parón de selecciones que se ha vuelto un quebradero de cabeza para Claudio Giráldez con miras al tramo final de temporada

El Celta de Vigo, tras el atasco que vive por los últimos resultados cosechados, encara el parón de selecciones con el propósito de descansar para cargar las pilas de cara al tramo final de temporada. La fecha FIFA llega en un momento idóneo para el equipo de Claudio Giráldez, que necesitaba un descanso tras la tensión que ha atravesado el Celta con los partidos liguero y la clasificación europea a los cuartos de final de la Europa League. Pero aún así, la tensión no desaparece ya que 5 futbolistas han sido citados por los diferentes combinados nacionales de cara a este parón de selecciones. El Celta reza porque ninguno de sus internacionales sufra una lesión y esperan el regreso sano de sus futbolistas.

El Celta de Vigo, en tensión para el parón de selecciones

Borja Iglesias, Fer López, Radu, Swdberg y Starfelt han sido los jugadores que han hecho las maletas en este parón de selecciones para disputar un fecha FIFA que da un respiro al Celta, pero a su vez pone en tensión al equipo de Claudio Giráldez que necesita la mejor versión de sus jugadores para el tramo final de temporada. Con la clasificación europea en juego y los cuartos de final de la Europa League a la vuelta de la esquina, el cuadro vigués desea que todo se desarrolle con normalidad en el parón de selecciones y los futbolistas citados regresen sin molestias y sin demasiada carga al trabajo con el resto del equipo para afrontar la recta final del curso.

Radu acapara las miradas en el Celta de Vigo

Radu es la gran preocupación del Celta de Vigo y el futbolista internacional que acapara la mayoría de los focos, ya que, a pesar de estar tocado, ha sido llamado por la selección de Rumanía. Al no tratarse de una lesión muscular, sino simplemente de un golpe, el meta hizo las maletas rumbo a la concentración del combinado nacional rumano. “El portero celeste notó molestias durante el partido ante el Deportivo Alavés y terminó el encuentro con asistencia médica, pero las exploraciones posteriores descartan cualquier daño estructural”, destaca la entidad gallega en su comunicado.

Por tanto, el guardameta viajó a su país para incorporarse de manera inmediata a la concentración de la selección nacional, pese a que el seleccionador Mircea Lucescu había citado el pasado domingo al portero Laurentiu Popescu tras conocer la lesión de Radu. Rumanía disputará este jueves contra Turquía la semifinal del playoff de repesca para el Mundial que se celebrará este verano en Estados Unidos, México y Canadá. En caso de victoria, se medirá al vencedor del Eslovaquia-Kosovo, el próximo martes 31 de marzo, por un billete para la cita mundialista.