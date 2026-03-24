El Celta comunica un nuevo parte médico de Radu: todo queda en un susto

El portero rumano fue sometido a pruebas médicas durante la tarde de este pasado lunes para determinar el alcance del problema físico que tuvo en el partido contra el Deportivo Alavés en el gemelo de su pierna derecha

El RC Celta ha proporcionado un nuevo parte médico sobre Ionut Radu el cual fue sometido a pruebas médicas en la tarde de este pasado lunes después de que en el último partido de LaLiga contra el Deportivo Alavés el rumano sufriera un problema físico en el gemelo de su pierna derecha. Aunque al inicio parecía que la lesión no tenía buena pinta, finalmente todo ha quedado en un susto por lo que si todo va bien, el guardameta estará disponible para el encuentro liguero que el RC Celta jugará contra el Valencia CF justo después del parón de selecciones de marzo.

Radu, portero del RC Celta, no está lesionado y se incorpora a la selección de Rumanía

Buenas noticias para el RC Celta con Ionut Radu ya que, finalmente, el portero no está lesionado ya que sólo presenta una contusión en el gemelo de su pierna derecha y no hay ningún daño muscular según han revelado las pruebas médicas a las que fue sometido este mismo lunes.

Radu tuvo que ser atendido en el minuto 60 del partido que el RC Celta disputó el pasado fin de semana contra el Deportivo Alavés después de que el rumano sintiera dolor en el gemelo derecho tras blocar un centro. El guardameta aguantó todo el partido, forzando, y arriesgándose a un mayor problema físico pero al final no ha sido nada que era justo lo que deseaba Claudio Giráldez, entrenador del RC Celta, que dijo lo siguiente al término del encuentro. "El gemelo, hay que ver qué es. Tuvo un golpe y luego notó un pequeño pinchacillo. Él decía que podía seguir y que podía continuar, pero la sensación no era buena. Y entre que el equipo ya estaba con muchísimas dudas, porque hemos dudado despejes, pases, hemos dudado hasta el nombre que teníamos en cada uno de nosotros, no quería cambiar portería también y, bueno, como te he dicho, me he equivocado en todo".

De este modo, Ionut Radu se incorpora de manera inmediata a la selección de Rumanía que durante este parón del mes de marzo va a buscar la clasificación para jugar el Mundial 2026 que se disputa este próximo verano. En el RC Celta esperan que su portero no sufra ningún contratiempo físico y que regrese para jugar sin problemas la recta final de esta temporada.

El comunicado del RC Celta anunciando que Radu no tiene ninguna lesión al final

'Tras la ecografía realizada, los servicios médicos del club han determinado que Andrei Radu presenta una contusión en el gemelo, sin evidencia de lesión muscular.

El portero celeste notó molestias durante el partido ante el Deportivo Alavés y terminó el encuentro con asistencia médica, pero las exploraciones posteriores descartan cualquier daño estructural. En consecuencia, el jugador viajará con la selección nacional de Rumanía.

El club le desea el mayor de los éxitos con su combinado nacional'.