El Celta anuncia la lesión de Radu

El portero rumano sufrió en la segunda parte del partido contra el Deportivo Alavés problemas en su gemelo derecho. El guardameta hizo un esfuerzo para acabar el encuentro. Será sometido a pruebas médicas en las próximas horas para saber el alcance de la lesión

No se terminaron las malas noticias para el RC Celta después de sumar una derrota inesperada contra el Deportivo Alavés por 3-4 en un partido que fue ganando por 3-0 durante la primera parte, ya que a la conclusión del encuentro liguero se confirmó que Ionut Radu sufre una lesión que le deja pendiente de pruebas médicas para determinar el alcance real de ese problema físico. En el club gallego esperan que no sea grave ya que Radu es indiscutible en los planes de Claudio Giráldez y más de cara a la recta final de la actual temporada.

Con un breve comunicado médico, el RC Celta anunció que Ionut Radu sufrió una lesión en el gemelo de su pierna derecha. El problema ocurrió en la segunda parte, alrededor del minuto 60, después de que el portero saltara por un centro en su área. Al caer al suelo, Radu notó una molestia y se tiró al suelo. El futbolista del RC Celta fue atendido por los servicios médicos del club gallego y luego aguantó el resto del encuentro contra el Deportivo Alavés, pero al final fue ayudado para abandonar el terreno de juego.

Claudio Giráldez, entrenador del RC Celta, puso algo de luz cuando fue preguntado por el estado físico de Ionut Radu. "El gemelo, hay que ver qué es. Tuvo un golpe y luego notó un pequeño pinchacillo. Él decía que podía seguir y que podía continuar, pero la sensación no era buena. Y entre que el equipo ya estaba con muchísimas dudas, porque hemos dudado despejes, pases, hemos dudado hasta el nombre que teníamos en cada uno de nosotros, no quería cambiar portería también y, bueno, como te he dicho, me he equivocado en todo".

Radu será sometido en las próximas horas a pruebas médicas y el RC Celta anunciará qué es lo que realmente tiene.

El parón de selecciones, a favor para que Radu se recupere rápido

Por suerte para el RC Celta, Radu contará con el parón de selecciones de este mes de marzo para poder recuperarse lo más rápidamente posible. En el club gallego esperan que la lesión sea lo menos grave posible para que su guardameta titular pueda estar disponible para el próximo partido de LaLiga en el que se enfrentará al Valencia CF.

Ionut Radu es titular indiscutible y va a jugar siempre y cuando esté físicamente bien ya que Claudio Giráldez no tiene la misma confianza en Iván Villar y en Marc Vidal.