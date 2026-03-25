Swedberg y su posible salida del Celta: "Habrá que pensarlo en verano, pero si lo piensas ahora, te descentras"

El atacante está concentrado con su selección nacional, Suecia, con la que va a luchar en este parón de marzo por clasificarse para el Mundial. El sueco está haciendo una gran temporada y cuenta con el interés de varios clubes importantes de Europa

Williot Swedberg apunta a que será, más pronto que tarde, una fuente de ingresos para el RC Celta debido a que el rendimiento del futbolista sueco no está pasando desapercibido en esta temporada. El sueco, de 22 años, está siendo seguido por algunos clubes potentes de Europa, lo cual conoce el RC Celta que tiene claro que el atacante no saldrá si no es por mucho dinero. Ajeno a estos rumores, Swedberg ha dicho que está centrado en lo que resta de campaña y que en verano ya se verá qué pasa.

Williot Swedberg, futbolista del RC Celta, ha respondido de la siguiente manera cuando ha sido preguntado si se ve cambiando de equipo durante el próximo mercado de fichajes de verano. "Voy a ser aburrido, pero como digo siempre, no es algo en lo que piense en este momento. Habrá que pensarlo en verano, pero si lo piensas ahora, te descentras y te pierdes el presente. No suelo pensar mucho en el futuro, se me da bien mantener la calma y prefiero pensar en mañana que en dentro de dos años", ha dicho en Fotbollskanalen, medio de comunicación de Suecia.

Williot Swedberg suma esta temporada con el RC Celta 7 goles y 4 asistencias. Con contrato hasta el 30 de junio de 2029, el RC Celta no va a regalarlo porque no tiene ninguna necesidad. El futbolista cuenta con el interés de equipos importantes, siendo uno de ellos el Atalanta de la Serie A de Italia.

Swedberg elogia a su compañero e4n el RC Celta Starfelt

Swedberg también ha comentado que está muy contento por el nivel que está dando en el RC Celta durante esta temporada. "Últimamente, he estado mejor. Es verdad que en el último partido que jugué estuve peor, pero los puntos están llegando y me siento bien".

El atacante ha tenido palabras de elogia para su compatriota y compañero en el RC Celta, Carl Starfelt. "Ha sido fundamental en defensa. Creo que si has visto nuestros partidos, habrás notado que es muy fuerte en los duelos individuales. Lee bien el balón y el juego".

Swedberg quiere estar en el Mundial con Suecia

A continuación, Swedberg ha dicho que está orgulloso por haber sido convocado por la selección de Suecia. "Estar aquí es un sueño. Todos soñamos con estar en la selección nacional de mayores y va a ser muy divertido".

El atacante ha asegurado que quiere dejar en el pasado sus polémicas con la selección de Suecia con la que no se presentó en una de las anteriores convocatorias por discrepancias con el antiguo seleccionador. "Es parte del pasado. Claro que te decepcionas, pero tienes que mirar a tu alrededor y hay muchos jugadores para elegir. Entiendo que no es una decisión fácil, pero por supuesto que esperaba estar allí".