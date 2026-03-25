Claudio Giráldez es la cura del mal del Celta tras más de 20 años

El Celta de Vigo no logra clasificarse por segundo año consecutivo a Europa desde hace más de 20 años, hecho que podría llegar a su fin esta temporada de la mano de un Claudio Giráldez reforzado

El Celta de Vigo está viviendo una temporada de ensueño. Aunque es cierto que los últimos resultados han frenado la buena dinámica que traían los gallegos, el balance de la temporada sigue siendo muy positivo gracias, en gran medida, a Claudio Giráldez. El entrenador del conjunto vigués sigue encadenando buenos resultados con el conjunto gallego que aspira a terminar en Europa esta temporada, logrando así colarse en puestos europeos dos campañas consecutivas, un hito que no se repite desde hace más de 20 años.

Más de 20 años sin repetir clasificación europea para el Celta de Vigo

Desde la temporada 2003/04, cuando el Celta de Vigo consiguió clasificarse a Europa por segundo año consecutivo, no se repite este hecho en Vigo que desea asentarse en Europa tras una década muy complicada en Balaídos. El conjunto gallego ha encontrado en Claudio Giráldez a su gran valedor cuyos planes incluye una mejora de las categorías inferiores que ha supuesto ser la clave del éxito del actual Celta de Vigo. El conjunto vigués, de la mano de Claudio Giráldez, va camino de lograr el ansiado hito que no se repite desde hace más de 20 años. Con 41 puntos en el casillero, el equipo celeste pelea con Real Betis y Real Sociedad para acabar la campaña en los ansiados puestos europeos para consolidarse en Europa y seguir creciendo.

Borja Iglesias resucita en el Celta de Vigo

Prueba del buen momento que vive el Celta de Vigo es Borja Iglesias. El delantero gallego es el cuarto máximo goleador nacional de LaLiga, lo que le ha abierto las puertas de la Selección española. Su presencia en el Mundial 2026 está casi garantizada representará al Celta de Vigo en la cita mundialista, algo que no ocurre en Vigo desde que Iago Aspas estuvo presente en el Mundial de 2018.

Y es que la presencia de Borja Iglesias en la Selección española está más que justificada. El atacante del Celta de Vigo vive una gran temporada a las órdenes de Caludio Giráldez, siendo el activo más goleador del conjunto vigués, que sigue luchando en Europa y en LaLiga. En 39 partidos jugados, el santiagués ha visto puerta en 15 ocasiones, 11 en LaLiga, 2 en la Copa del Rey y 3 en la Europa League. Desde que salió del Betis rumbo a Vigo, su carrera ha vuelto a resurgir de la mano de Claudio Giráldez convirtiéndose en el cuarto futbolista español con más goles, esta temporada, en LaLiga. Tan solo Lamine Yamal, Oyarzabal y Ferrán Torres, todos ellos entre los elegidos de Luis de la Fuente, superan al atacante del Celta de Vigo.