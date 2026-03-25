Borja Iglesias: "Es un honor que me comparen con él"

El delantero del Celta está atravesando su mejor etapa profesional y personal y, ahora, sueña con poder convencer a Luis de la Fuente para ir al Mundial. Por delante tiene esta semana dos amistosos para lograrlo, ante Serbia y frente a Egipto

Borja Iglesias está a punto de cumplir uno de sus sueños, jugar un Mundial.IMAGO

Borja Iglesias, delantero de la selección española, reconoció que pese que hace unos meses no lo pensaba, en la actualidad y tras la llamada de Luis de la Fuente, "sueña" con ser uno de los integrantes del equipo que vaya al Mundial 2026.

Así lo admitió este miércoles el futbolista del Celta durante un acto de patrocinio celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas con la empresa de comunicaciones Movistar, donde estuvo acompañado por Aitor Karanka, director de Desarrollo de España, y su compañero Martín Zubimendi.

"Muy contento con lo que estoy viviendo, ya no solo en el fútbol también en lo personal. Hace unos meses no lo pensaba pero ahora igual sí que es algo con lo que sueño", afirmó.

El gallego dijo que están en la selección para "aprender, sumar y crecer", pero también que esta es la última convocatoria antes de la cita internacional, por lo que los compañeros hablan en los vestuarios sobre las posibilidades de acudir con España.

Sobre su rol, al ser comparado con un '9' grande como el exinternacional Fernando Llorente, afirmó sentirse cómodo y halagado por las similitudes con el delantero riojano.

"En la selección estoy cómodo. Fernando es uno de los referentes más importantes para cualquier español. Que me comparen con él es un honor", señaló.

Sobre si se veía marcando un gol como el de Andrés Iniesta en la final del Mundial de 2010 en Sudáfrica, quiso restar importancia y subrayar que él estaría para "ayudar": "Sueño con estar ahí y que lo marque cualquiera. Si puedo sumar, lo haré desde donde me toque".

Karanka aprovecha para mandarle un mensaje a Thiago Pitarch y Mosquera

Aitor Karanka, Director de Desarrollo de España, agradeció este miércoles el "compromiso" mostrado por los jugadores Thiago Pitarch, del Real Madrid, y del defensa Cristhian Mosquera, del Arsenal, por querer vestir la camiseta de la selección española.

En un acto de patrocinio celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, acompañado por Martín Zubimendi y Borja Iglesias, Karanka valoró el "compromiso" de ambos futbolistas, ya que pese a poder ir con Marruecos en el caso de Pitarch y con Colombia en el caso de Mosquera, han decidido acudir a la llamada de la selección española sub-19 y de la absoluta, respectivamente.

"Thiago es el ejemplo de lo que se está trabajando en la RFEF sobre compromiso. También con Mosquera en la absoluta, pese a que pueden recibir llamadas de otras selecciones, se ven identificados con España. Agradecemos ese compromiso. El reflejo de la absoluta es el nivel de compromiso de los jugadores cada vez que vienen aquí. Thiago y Mosquera son dos ejemplos de ese compromiso", afirmó.

Sobre esta misma cuestión, Iglesias y Zubimendi se mostraron contentos con la decisión de Pitarch, una de las grandes irrupciones esta temporada en las filas del Real Madrid.

"Muchas veces es importante cumplir etapas y disfrutarlas. Darle importancia a cada momento y a cada situación. Si me llamasen con la sub-19 yo también iría encantado, pero ahora ya estoy mayor", bromeó Iglesias.

Por su parte, Zubimendi subrayó la "motivación" que supone su elección por la selección española: "Muy contento con su elección, al final eso es algo muy personal y depende un poco de la educación que haya recibido cada uno en casa. Motiva que haya decidido quedarse aquí".