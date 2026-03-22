Ni Oyarzabal, ni Borja Iglesias, ni Ferrán Torres... el maximo goleador español pasa desapercibido para Luis de la Fuente

Hugo Duro es el delantero nacional que más goles ha hecho en LaLiga en las tres últimas temporadas, con un total de 33, pero no ha sido suficiente para ser tenido en cuenta por el seleccionador para ninguna de sus convocatorias

Hugo Duro volvió a ver puerta este sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán y suma ocho goles en LaLiga, nueve si contamos la Copa del Rey. El delantero del Valencia es una garantía de rendimiento para el conjunto de Carlos Corberán, que en sus últimas tres temporadas suma un total de 33 dianas, lo que ha puesto de relieve aún más el hecho de que no cuente para el seleccionador Luis de la Fuente.

El delantero madrileño es el máximo goleador español de las tras últimas ligas por delante de otros arietes que sí están o han estado en la lista de convocados de Luis de la Fuente durante ese periodo. Los dos que más se acercan al delantero del Valencia son Mikel Oyarzabal y Ayoze Pérez, ambos con 30 goles, aunque el canario ha perdido su sitio en los últimos tiempos ante tanta lesión. Por detrás se encuentra Ferran Torres, con 29 dianas.

Sus buenos números desde la 23/24

Para alcanzar estos 33 goles en las tres últimas temporadas Hugo Duro ha disputado un total de 96 partidos, lo que ofrece una media algo inferior a un gol cada tres encuentros. En la temporada 23/24, el delantero de Getafe hizo la que hasta ahora es su mejor campaña goleadora con un total de 13 dianas con 2.996 minutos de juego. En aquella campaña, Hugo Duro se quedó a dos goles de lograr el Trofeo Zarra, que lo compartieron Mayoral y Morata.

La temporada pasada, la 24/25, Hugo Duro casi alcanzó su mejor registro de 13 goles, quedándose tan sólo a dos, firmando once, aunque eso si, en menos minutos, 2.172 en LaLiga, y seis partidos menos, el año en que Rubén Baraja fue destituido y llegó Carlos Corberán al banquillo. Esta campaña, Hugo Duro todavía tiene la oportunidad de mejorar su mejor registro. Quedan por delante nueve partidos de LaLiga y está a cuatro de igualar y a cinco de superar su mejor marca de todos los tiempos, por lo que está ante una oportunidad inmejorable.

Sin sitio en los planes de Luis de la Fuente

Pese a todo este buen rendimiento, el seleccionador nacional nunca lo ha incluido en su listas de convocados y en esta última convocatoria, por ejemplo, ha vuelto a tirar de hombres como Borja Iglesias, Ferrán Torres y Oyarzabal como puntas, con otros para las bandas como Yeremi Pino, Lamine Yamal, Álex Baena, Barrenetxea o Víctor Muñoz.