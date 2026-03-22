Luis Rioja, sobre el posible descenso el Sevilla: "No creo, en Primera División se necesita a los mejores"

El futbolista de Las Cabezas de San Juan se mostró feliz por el resultado que les permite "dar un paso muy importante en la clasificación" y entiende el enfado de la afición sevillista: "Es algo normal, quieren ver a su equipo ganar"

Luis Rioja era un hombre feliz tras el pitido final, el Valencia regresaba a la senda del triunfo y el futbolista che había sido partícipe de ello asistiendo para el segundo gol a Ramazani. El de Las Cabezas de San Juan fue uno de los jugadores que apareció por la zona mixta del Ramón Sánchez-Pizjuán para dejar sus sensaciones tras la victoria.

"Es muy importante, la verdad es que damos un paso muy importante en la clasificación. Es algo que veníamos buscando, el equipo ha competido muy bien y creo que ha merecido llevarse los tres puntos", destacaba el extremo valencianista. No en vano, con este triunfo, el Valencia suma ya 35 puntos y se sitúa a tan solo tres de los puestos europeos.

Todo lo contrario que el Sevilla, que sigue hundido en la zona baja y se queda tan solo res puntos por encima del descenso, aunque según Rioja, no cree que vaya a acabar bajando a Segunda división: "No creo, tiene muy buen equipo. Es un equipo que compite bien, un equipo con mucha intensidad y en Primera División se necesita a los mejores".

Cómo se encuentra Gayà

"Sólo hemos podido hablar en el descanso con él y estaba un poco mejor pero se ve que luego ha empeorado un poco. Ahora hablaremos con él y esperemos que se quede solo en un susto y pueda estar lo antes posible".

Visita especial por su sentimiento verdiblanco

"Sí, al final cada vez que se vista le camiseta del Valencia es especial. Sabemos que es un club muy grande y, para mí, seguir jugando en Primera en un club tan grande como el Valencia para mí siempre es bonito y, si nos llevamos los tres puntos, mejor. Para mí es especial cada vez que tengo una victoria con el Valencia. Es el equipo al que represento, un equipo muy grande. Un club que tiene una grandeza enorme, llevar este escudo tiene su peso. Para mí siempre que vengo a Sevilla, aquí o contra el Betis, siempre es especial porque tengo la familia de mi lado, tengo mucha gente en la grada y jugar frente a ellos es bonito".

Entiende el enfado de la afición del Sevilla

"Es algo normal, ha tenido muchísima grandeza. Es un club que tiene mucha historia tanto en LaLiga como en Europa y es normal que la gente esté un poco crispada. Quieren ver a su equipo ganar y verles en lo más alto y el público siempre es soberano".