Carlos Corberán, técnico del Valencia, rehúye hablar de Europa: "El Valencia va a pelear por ganar cada partido hasta el final de temporada"

El entrenador del Valencia se ha mostrado contento por la victoria de su equipo contra el Sevilla que lo aleja de los puestos de descenso a Segunda división y lo mete de lleno en la pelea por competiciones europeas ya que está a tres puntos de la séptima posición

Carlos Corberán, entrenador del Valencia CF, ha atendido a los medios de comunicación después de la victoria contra el Sevilla FC por 0-2. El técnico del club de Mestalla se ha mostrado contento, pero a la vez ha mantenido los pies en el suelo ya que por ahora rehúye hablar de clasificarse para jugar competición europea.

Carlos Corberán se ha mostrado feliz por el partido que ha hecho su Valencia CF contra el Sevilla FC. "Esta era la versión que queríamos dar. Por encima del resultado, cuando nos rendimos al nivel que queremos, nos quedamos dolidos, decepcionados. El equipo ha dado la reacción en cuanto a personalidad, compromiso, entrega, determinación, que vienen definiendo el equipo durante esta segunda vuelta. Era importante reafirmar y dar ese paso".

Corberán ha tenido buenas palabras para los fichajes del Valencia CF en este pasado mercado de invierno. "Las apuestas siempre son apuestas del club. Yo siempre doy mi valoración cuando el club me pregunta, pero no soy el encargado de hacer fichajes. En cuanto a mí, los fichajes que hemos hecho en este mercado han sido jugadores que todos ellos han aportado y aportaban algo especial. Guido Rodríguez, en el mediocampo, es un jugador que sabemos que tiene mucha experiencia, que tiene un poso y un nivel que le han permitido hacer la carrera que le han permitido. Y tenía muchas ganas de venir a Valencia y ayudar al equipo. Sadiq, un delantero que nos ofrecía también algo completamente distinto a lo que teníamos. Y Unai Núñez, un jugador que nos está dando una versatilidad que en este momento de la temporada está siendo también fundamental. Todos ellos, para mí, han sumado, están contribuyendo y no puedo quitar mérito a los que también estaban, que siguen dando pasos, que han mantenido un nivel o que han mejorado, han crecido durante la temporada. Algunos jugando más y otros jugando menos, pero no por demérito de ellos, sino porque el equipo está dando un buen rendimiento".

A continuación, Corberán ha dicho que sus elogios al Sevilla FC en la rueda de prensa previa al partido nunca fueron despectivos. "No, no, no. Nunca algo despectivo. Cada equipo y cada entrenador tenemos una forma de entender el juego. Una forma de entender qué tratamos de hacer con el balón y una forma de entender qué tenemos que hacer cuando tenemos balón. Y encontrar la forma perfecta no existe y eso es muy difícil. Muchas veces uno cuando defiende más zonal ve defectos a esos comportamientos y ves que te aparecen jugadores libres en espacios que te pueden incomodar. Y uno cuando defiende más persiguiendo no hay jugadores libres, pero también tiene aspectos que el equipo trata de aprovechar. Había que entender el partido y competirlo como el equipo lo ha hecho".

Carlos Corberán, entrenador del Valencia CF, no quiere hablar de Europa

Por otro lado, a pesar de que el Valencia CF está a sólo tres puntos de la séptima posición de la clasificación, Carlos Corberán no quiere que se hable de Europa. "Nosotros, más allá de poner nombres al objetivo, el nuestro es hacer partidos como el equipo ha hecho hoy. Partido donde el equipo da pasos adelante, juega con determinación. A momentos haciendo el partido que queremos hacer, a momentos sufriendo como equipo. Y ese es el objetivo. Ahora ya descansar un poco y pensar en el siguiente partido y a tratar de ir a por los 3 puntos. La ambición siempre es la máxima. No hay mayor ambición que ir siempre a por los 3 puntos".

Por si quedaba alguna duda, Corberán ha dicho que el objetivo del Valencia CF es ir partido a partido. "El Valencia va a pelear por ganar cada partido hasta el final de temporada. Te lo aseguro. Y vamos a dar lo máximo por hacerlo. Y ese es el compromiso que tenemos. Y no puede haber otra ambición en el Valencia que no sea esa. Ni conformismo, ni relajación, ni nada de eso. Con el de hoy sumamos 35 puntos, a por los 3 del siguiente partido, sabiendo que jugaremos contra el Celta, un rival exigente. Pero darlo todo y por supuesto encima con nuestra afición en Mestalla más aún. Que la afición no tenga ninguna duda que el Valencia tiene y debe hacerlo máximo en cada partido por conseguir los 3 puntos".