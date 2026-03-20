Convocatoria Selección española, en directo | La lista de España de Luis de la Fuente para Serbia y Egipto, amistosos de preparación para el Mundial 2026

Luis de la Fuente ofrece su última convocatoria previa al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá a partir de las 11.30 horas, con su posterior rueda de prensa a las 12.30 horas. Con varias dudas y posiciones sin definir, la Selección española encara su último parón antes de la cita mundialista. Síguela en directo con ESTADIO Deportivo

España presenta su nueva camiseta para el Mundial 2026 y anuncia que jugará ante Egipto en el RCDE Stadium

Esta madrugada, la Selección española ha anunciado su segunda equipación para el Mundial 2026. ‘La Roja’ se pasa al blanco con una camiseta que presenta detalles rojos y el cuello con dos franjas que imitan la bandera nacional

La lista de convocados servirá como última prueba antes del Mundial, donde España se enfrentará ante Serbia y Egipto, en partidos programados para el 27 y 31 de marzo

En el mes de marzo se sitúa la última prueba de Luis de la Fuente antes del Mundial 2026, celebrado en Estados Unidos, México y Canadá, donde la Selección española intentará conquistar su segunda estrella, manteniendo el gran estado de forma visto tras la conquista de la Eurocopa 2024 y la final de la Nations League 2025.

En este último parón de selecciones, el combinado español se enfrentará ante Serbia y Egipto, en un partido que sustituirá la cancelada Finalissima ante Argentina, la cual estaba programada para disputarse en Lusail, Catar, pero los recientes conflictos militares en Oriente Medio y la falta de entendimiento entre UEFA y CONMEBOL, han llevado a suspender el encuentro ente el campeón de la Eurocopa y la Copa América.

De esta forma, el primer amistoso ante los serbios está programado para el próximo viernes 27 de marzo a las 21.00 horas, en el estadio La Cerámica, el hogar del Villarreal, situado en la provincia de Castellón.

Unos días después, ‘La Roja’ se desplazará un poco más al norte peninsular, para medirse ante Egipto en Barcelona. El RCDE Stadium acogerá el último amistoso previo al Mundial 2026 el martes 31 de marzo.

La lista de Luis de la Fuente

El seleccionador absoluto español, Luis de la Fuente, dará a conocer a sus 26 elegidos este viernes 20 de marzo a partir de las 11:30 horas, con su posterior rueda de prensa a las 12.30 horas desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

En la lista española existen diversas dudas en prácticamente todas las posiciones, con una portería donde podría entrar Joan García, la línea defensiva que puede recibir caras nuevas como Marc Pubill o reencuentros como Eric García, mientras que el medio del campo podría volver a recibir a un recién recuperado Gavi. Por último, en ataque, las ausencias de Samu y Nico Williams llevarán a De La Fuente a convocar a jugadores menos asiduos, como Borja Iglesias, Moleiro o Jorge de Frutos.

La convocatoria sub-21

Además de conocer la lista de la Selección absoluta, el preparador de la categoría sub-21, David Gordo, también dará a conocer a los jugadores elegidos para disputar los dos partidos clasificatorios para el Europeo 2027.

De esta forma, el seleccionador sub-21 ofrecerá su lista a las 12.00 horas, con una rueda de prensa a las 13.00 horas, inmediatamente después de Luis de la Fuente.

‘La Rojita’ disputará su primer encuentro en el AEK Arena de Lárnaca, Chipre, ante el combinado chipriota, el próximo viernes 27 de marzo a las 17.00 horas, mientras que el segundo encuentro está programado para disputarse en Madrid, en el Centro Deportivo Alcalá de Henares, el martes 31 de marzo a las 20.30 horas ante Kosovo.