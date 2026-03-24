España 'comienza' el Mundial con cuatro debutantes y dos regresos muy significativos

Algunos de los jugadores llegaron y realizaron la primera toma de contacto con el césped de la Ciudad del Fútbol. El bético Fornals, el último en llegar, aterrizó justo para la primera cena de equipo

Luis de la Fuente, dialogando con uno de sus asistentes durante un entrenamiento de la selección española.IMAGO

"El próximo lunes empezamos a jugar el Mundial. El partido ante Serbia se debe encarar como el primero del Mundial. Es la mentalidad que debe tener el equipo". Estas fueron las palabras de Luis de la Fuente en la rueda de prensa que dio la semana pasada para hacer pública su lista de convocados. Y con dicho objetivo ya están todos los citados concentrados y ejercitándose en la residencia de la Ciudad del Fútbol.

En total, 27 jugadores que fueron llegando de forma escalonada durante la tarde de este pasado lunes, siendo el portero Joan García el gran atractivo por todo lo que se ha hablado en estos últimos meses de quién debe ser el portero titular de la selección española en el Mundial. Sonriente y acompañado de sus compañeros del Barcelona, llegó el cancerbero catalán a su primera llamada de la absoluta. Y es que, por primera vez, el seleccionador aumentó la nómina de porteros a cuatro, para premiar su momento, y se suma a los habituales Unai Simón, David Raya y Álex Remiro.

En esta convocatoria ha sido especial también el regreso de pilares de la selección española como Rodri Hernández, Pedri y Lamine Yamal, o Carlos Soler, que no había sido citado nunca por De la Fuente y su última internacionalidad se remonta al Mundial 2022, con Luis Enrique como seleccionador. "Han pasado casi cuatro años, el tiempo vuela", reflexionó el actual jugador de la Real Sociedad.

Su último partido como internacional fue en la eliminación en octavos de final del Mundial de Catar, ante Marruecos, en diciembre de 2022. Y como el primero de los dos amistosos se jugará cerca de su casa confesó que tiene una alta demanda de entradas: "Estaba hablando con algún compañero a ver si me dejan algunas entradas porque irá mucha gente a verme".

De la Fuente y su cuerpo técnico dirigieron su primera sesión de entrenamiento por la tarde y, al mismo tiempo, recibieron a los internacionales a su llegada, hasta las 20:00 horas que llegó el último Pablo Fornals. Posteriormente, realizaron la primera cena de equipo. La primera conjura para la conquista del segundo título mundial.

Tras la cancelación de la Finalissima, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) cerró la disputa de dos amistosos, ante Serbia en La Cerámica el viernes 27 de marzo y frente a Egipto en el RCDE Stadium el martes 31. La preparación de los encuentros la iniciarán los internacionales el martes, con una sesión desde las 11:00 horas en la Ciudad del Fútbol.

Cuatro debutantes que cumplen un sueño

Víctor Muñoz y Cristhian Mosquera, dos de las cuatro caras nuevas, junto a Joan García y Ander Barrenetxea, citados por el seleccionador Luis de la Fuente para los amistosos ante Serbia y Egipto, mostraron "orgullo" y felicidad a su llegada a la primera concentración con la absoluta.Estoy muy agradecido con la oportunidad y voy a intentar hacer lo máximo que pueda para el equipo", dijo Víctor Muñoz a su llegada a la Ciudad del Fútbol a los medios de la Real Federación Española (RFEF).

aseguró que dará todo lo que tiene para ganarse continuidad en la selección: "Vengo a intentar aprender cada día, conocer a mis compañeros, integrarme lo antes posible e intentar jugar cada partido al máximo y dejarme la piel por la camiseta".

En la misma línea se expresó Mosquera, defensa del Arsenal, que da el salto desde la sub-21, en la que era capitán. "Estoy bastante contento de estar con este grupo de jugadores. Es un sueño. Llevo bastante tiempo en las inferiores y ahora conseguir estar en el primer equipo es una alegría inmensa", subrayó.

El primero de los dos partidos de la selección española se jugará en La Cerámica, en Villarreal, donde Mosquera tiene numerosas peticiones. "Me están pidiendo entradas por todos lados mi gente de allí, mis amigos. Me viene bien que sea cerquita de casa", señaló.