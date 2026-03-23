Precios muy populares y descuentos para ver a España ante Serbia

La selección española ya está concentrada para afrontar los dos amistosos que disputará frente a Serbia y contra Egipto, en lugar de una 'Finalissima' que finalmente fue cancelada

Luis de la Fuente, seleccionador español, lo dejó claro en la rueda de prensa que ofreció la semana pasada para comentar su última convocatoria: "El próximo lunes empezamos a jugar el Mundial. El partido ante Serbia se debe encarar como el primero del Mundial. Es la mentalidad que debe tener el equipo".

Y la RFEF, con el objetivo de ir creando ambiente y afición para dicha cita veraniega, ha tomado una decisión para el primer ensayo ante los balcánicos: precios muy populares para verlo en directo.

Las entradas para el encuentro amistoso que la selección española disputará este viernes ante Serbia en el estadio de La Cerámica de Vila-real se han puesto a la venta este lunes por la tarde con precios que oscilan entre los 20 y los 50 euros. La venta de las localidades será únicamente online y la gestionará íntegramente la RFEF. En esta ocasión, los abonados del Villarreal no tienen preferencia para comprar entradas.

Descuentos y promociones por compra anticipada

Entre este lunes y el martes se aplicarán precios populares, que oscilarán entre 12 y 30 euros. A partir del miércoles, las entradas aumentarán un 20 por ciento su valor. Los precios por zona serán los siguientes: tribuna preferencia central, 50 euros; tribuna preferencia lateral, 45 euros; tribuna preferencia esquina, 35 euros; fondo norte, 20 euros, y fondo sur, 20 euros.

La RFEF ha establecido además una promoción de venta anticipada para todas las entradas de preferencia y goles. Los compradores disfrutarán de un 40% de descuento sobre el precio de la entrada si la adquieren hasta el 24 de marzo, y del 20% de descuento si la compra se realiza entre el 25 y el 26 de marzo.

Luis de la Fuente, contento con el regreso de Rodri y respetuoso con Carvajal

El preparador español volverá a contar con Rodri y estas fueron sus palabras referentes al jugador del Manchester City: "Es un futbolista fundamental. Sabíamos que estaba en el proceso y que va a seguir mejorando. Con Carvajal soy totalmente respetuoso con las decisiones de los entrenadores, cada uno sabe lo que tiene que hacer en su casa. Espero que hasta que llegue el Mundial esté todavía mejor y pueda estar con nosotros porque nos acordamos mucho de él. Es un jugador muy importante para nosotros".

Rodri tiene ganas de 'Finalissima'

Rodrigo Hernández, centrocampista de la selección española y del Manchester City, reconoció este fin de semana que se ha quedado con las ganas de disputar la Finalissima entre España y Argentina: "Es una pena que se cancele un partido tan bonito para la gente y para los jugadores. Hubiese sido muy bonito enfrentar, en mi opinión, a las dos selecciones más en forma. Hubiese sido muy bonito. No se ha dado, pero ojalá se pueda dar el día de mañana".

Cabe recordar que la Finalissima, el duelo entre los campeones de Europa y América que estaba fijado en Lusail (Catar) este próximo 27 de marzo, fue cancelada al no haber acuerdo entre la UEFA y las Federaciones de España y Argentina sobre la fecha del partido y la sede.

Según informó UEFA el pasado 15 de marzo, no se logró consensuar ninguna de las soluciones que se barajaron una vez que el organismo europeo y las autoridades de Catar constataran la imposibilidad de que el partido se pudiera jugar en el en el estadio que albergó la final del Mundial 2022 a causa del conflicto bélico que afecta a Oriente Medio. La UEFA subrayó que exploró "varias alternativas viables", pero "todas ellas resultaron finalmente inaceptables para la Asociación de Fútbol Argentino (AFA)".