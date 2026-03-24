El vestuario del Sevilla FC se vuelca con Matías Almeyda: "Nos dejas marcados para siempre"

Oso, Andrés Castrín o José Ángel Carmona dejan los mensajes más emotivos, dentro de una casi unánime reacción de la plantilla a través de pesos pesados como Azpilicueta, Vargas o Sow, recién llegados como Batista Mendy, retornados como Adnan Januzaj, otros canteros como Kike Salas...

El Sevilla FC ha vuelto al trabajo en la mañana de este martes, después de gozar de un día de descanso durante la jornada de un lunes marcado por la destitución de Matías Almeyda, y se han ejercitado a las órdenes de Javi Martínez. El técnico argentino, acompañado de algunos de sus ayudantes como Guido Bonini y Erik Lamela, se ha pasado por la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios antes del inicio de la sesión para poder despedirse en persona del vestuario blanquirrojo, que en las horas siguientes se ha volcado con el que hasta hace unas horas era su entrenador con mensajes cargados de respeto, cariño y gratitud. "Nos has marcado para siempre"

El mensaje de Oso, uno de los más emotivos con Almeyda: "Siempre te estaré agradecido"

Uno de los mensajes más emotivos se lo dedicó Joaquín Martínez 'Oso', precisamente un jugador que no ha sido todo lo titular que la opinión pública demandaba y eso precisamente le ha generado críticas a Matías Almeyda, quien siempre ha alegado más conocimiento de causa para justificar en sus comparecencias en rueda de prensa ese empeño por seguir dosificando la ilusionante irrupción en la elite del canterano.

Las palabras del carrilero zurdo hablan por sí solas acerca del enorme poso que ha dejado en él estos meses de trabajo a las órdenes del 'Pelado'. "Fuiste la persona que me dio la oportunidad de debutar en Primera y contigo aprendí mucho del FÚTBOL y de la VIDA. Siempre te voy a estar agradecido, Matías. Te deseo lo mejor en el futuro", ha escrito en su cuenta de Instagram.

César Azpilicueta y Rubén Vargas, dos líderes a primera vista para Almeyda

"Matías, agradecido por todo lo aprendido a nivel profesional y humano. ¡Te deseo lo mejor en el futuro!". Este ha sido el mensaje de despedida de César Azpilucueta, un futbolista que el argentino supo cuidar ante sus recurrentes problemas físicos pero al que siempre encumbró como "el líder silencioso del vestuario".

Si el navarro era un ejemplo como profesional para el equipo, desde su llegada el pesado verano Almeyda siempre señaló a Rubén Vargas como el encargado de liderar al Sevilla FC en el terreno de juego y marcar las diferencias con sus habilidades técnicas, don frenado igualmente por las lesiones. El suizo, ya desde la concentración con su selección, ha enviado también palabra de cariño: "Gracias por todo, Matías. Ha sido un placer trabajar contigo. Te deseo lo mejor en tu camino. Y a tu staff".

Djibril Sow y Batista Mendy muestran gratitud; Adnan Januzaj, más directo: "Eres un grande"

"Mucho respeto por tu dedicación y por la persona que eres. Te deseo lo mejor para lo que viene", ha expresado también desde tierras helvéticas el centrocampista Djibril Sow, quien ha tenido un notable despertar goleador en los últimos encuentros de la etapa de Matías Almeyda como entrenador del Sevilla FC y también ha acudido a la llamada de su selección en este parón.

Otro de los grandes defendidos por Almeyda fue Adnan Januzaj, a quien las lesiones no le dejaron justificar la confianza del técnico argentino en su visión de juego privilegiada, algo que repitió mucho. "Muchas gracias por todo, míster, eres un grande", escribió el extremo belga. También ha compartido un mensaje el centrocampista Batista Mendy, quien se convirtió en un fijo al poco de llegar cedido pero había desaparecido de los últimos onces: "Gracias, míster. Le deseo todo lo mejor a nivel personal y profesional".

Admiración y agradecimiento de los canteranos José Ángel Carmona, Kike Salas o Andrés Castrín

"Admiración y agradecimiento, míster. Gracias de corazón por confiar en mí. Te deseo lo mejor, tanto a ti como a tu staff, que sin ninguna duda me habéis dejado marcado para siempre", manifestó el central Andrés Castrín, quien empezó la temporada como titular a la espera de las inscripciones y a quien prefirió por delante del luego traspasado Ramón Martínez e incluso por recién contratados como Fábio Cardoso.

También ha acumulado mucho protagonismo, especialmente en esta segunda vuelta, Kike Salas. "Gracias por todo, Matías. Os deseo lo mejor a ti y a tu staff", fueron las palabras del central de Morón. Al revés que su compañero, de intocable a suplente en las citas más recientes, le ha sucedido a José Ángel Carmona, quien sólo tiene buenas opiniones de Almeyda. "Entrenador y persona 10. Te deseo lo mejor a ti y a todo el staff porque os la merecéis".