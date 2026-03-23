Guido Bonini recalca el último mensaje de Almeyda: "Nos vamos con la tranquilidad de haberlo entregado todo"

En su despedida del club nervionense, el preparador físico coincide con su jefe a la hora de remarcar que se van con la conciencia muy tranquila, a pesar de no haber conseguido que esta aventura saliese bien, y con "orgullo por haber cumplido un sueño lejano"

Se siguen sucediendo las despedidas en el Sevilla FC a raiz del anuncio oficial de la cantada destitución de Matías Almeyda. Igual que el entrenador, su inseparable mano derecha, el preparador físico Guido Bonini, también ha compartido una publicación en sus perfiles en redes sociales para decir adiós a la afición nervionense y a la capital de Andalucía después de nueve meses de trabajo cumpliendo "un sueño lejano".

La carta de Guido Bonini, preparador físico de Almeyda, para despedirse del Sevilla FC

"Ser parte de Sevilla FC parecía solo un sueño lejano, un día se hizo realidad. Agradecemos mucho el apoyo y el cariño recibido durante estos meses. Me llevo un montón de amistades y momentos compartidos. Quiero agradecer profundamente a los jugadores. Por el esfuerzo diario, por la entrega constante y por el compromiso que demostraron en cada entrenamiento y en cada partido. Ha sido un privilegio acompañarlos, verlos superarse y formar parte de su crecimiento", ha arrancado exponiendo Bonini.

En las imágenes compartidas por el Sevilla FC del que al final ha acabado siendo el último entrenamiento de este cuerpo técnico, de hecho, no se veía a Almeyda. En su lugar, fue el propio Guido Bonini quien dirigió la sesión del domingo, con carga física para el reducido grupo de futbolistas que estaban disponibles tras restar a los lesionados o tocados, a los ocho internacionales y a los que habían acumulado más minutos en el desastroso encuentro de la noche anterior ante el Valencia CF.

"Gracias al 'staff', por su apoyo incondicional, por el cariño, trabajo en equipo y por acompañarnos siempre en este viaje. Gracias al club por la oportunidad y el afecto durante este tiempo. Nos vamos con la tranquilidad de haberlo entregado todo, con el orgullo de haber formado parte de este club enorme y con muchísimos recuerdos en el corazón. ¡Gracias a todos los sevillistas por siempre!", finaliza Bonini, quien ha coincidido en apuntar a esa conciencia tranquila que también ha remarcado Matías Almeyda en su misiva de despedida.

Erik Lamela también se marcha con Almeyda; Javi Martínez, en principio dirigirá el entrenamiento de este martes

Apenas unos minutos después del anuncio de la destitución de Matías Almeyda, en la página web del club ya no quedaba rastro alguno del Pelado ni de los ayudantes que se irán con él. Además de Bonini, tampoco aparecen ya Erik Lamela, exfutbolista del Sevilla FC que se incorporó al cuerpo técnico con la temporada ya arrancada y que cabe deducir que se marcha; al igual que Daniel Vega, entrenador auxilar; Fabio Álvarez, kinesiólogo, y Agustín Zalazar, analista. El futuro inmediato del resto del 'staff' dependerá del nuevo técnico.

Continúa Javi Martínez, quien a priori dirigirá el entrenamiento de este martes (a las 10:00 horas) al no haber constancia aún de que se haya alcanzado un acuerdo con el sustituto. La información que maneja ESTADIO Deportivo apunta a que Luis García Plaza es el favorito pero el club aún valora también varias opciones 'más conocedoras de la casa'. También se quedan de momento otros trabajadores del club como Arturo González, quien ha sido el entrenador de porteros desde el inicio de la temporada; Rubén Martínez, preparador físico que ha trabajado junto a Bonini; Juan Antonio Guzmán y Adrián García, del equipo de analistas.