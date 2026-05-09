Suazo, ilusionado: "Estoy orgulloso de este equipo y voy con él a muerte"

El chileno cree que los suyos han "demostrado que en esos momentos difíciles hay que ser más fuertes" y aboga por "seguir con la misma humildad", pues ni antes estaban descendido "ni ahora salvados" con 40 puntos: "Quedan tres finales; nos centramos en lo que podemos controlar"

"La verdad es que siento mucha felicidad, después de una derrota en Pamplona que nos dolió muchísimo. Se me notó, pues me tocó dar la entrevista entonces post partido. En esos momentos es cuando hay que ser más fuertes y el vestuario lo ha demostrado. No por estos dos partidos, sino por cómo sale adelante cuando hace falta. Estoy orgulloso de este equipo y voy con él a muerte", confesaba Gabriel Suazo desde el mismo vestuario local del Ramón Sánchez-Pizjuán en los micrófonos de Movistar Plus, donde admitía sus sensaciones: "Se me erizó la piel. Es difícil explicar con palabras lo que sentí con el 2-1. Creo que todos los sevillistas sintieron lo mismo que yo, una alegría tremenda".

El lateral zurdo chileno, "muy feliz de aportar al equipo", daba su receta para el epílogo de la temporada, que se mira ya con otros ojos, pero ni mucho menos los de la relajación: "Tenemos que seguir con la misma humildad, siendo equilibrados. Después de Pamplona no estábamos descendidos ni ahora salvados. Hay que seguir adelante, trabajando igual. Hemos avanzado con un paso importante, pero nos quedan tres finales". Y en zona mixta, repasó otros aspectos, empezando por sus molestias en el hombro derecho, tras volver de la visita al CA Osasuna con el brazo en cabestrillo y lastimarse este sábado tras una mala caída en una acción fortuita con Roberto Fernández.

Su estado físico

"Bueno, ahora vamos a ver qué tal. Estamos todos, me incluyo, y cada uno acá entregando el máximo para poder ayudar al equipo y estar ahí. En ese momento ni siquiera se me pasó por la mente siquiera salir. Intentamos hacer la mayor de las cosas posibles que teníamos acá para que pudiese continuar. Vengo con esta moneda hace varios partidos, pero aquí estamos para poder ayudar y contribuir en el momento que te toque y en las situaciones que te toquen".

La grada los llevó en volandas

"Hoy creo que hemos sido muy valientes para poder sacar esto adelante; hemos sacado dos buenos resultados, todos como equipo, gracias a nuestra hinchada, que nos ha apoyado hasta el último momento. Dicen que nunca se rinden y ese lema... Cuando llegué acá lo primero que leía era eso y dije 'llegué a mi casa'. Porque mi carrera futbolística se ha basado en ese lema, y estoy acá para poder representar a esta institución jugando bien, mal o regular, dentro de la cancha entregando todo al máximo cada vez que me toque para apoyar y aportar al equipo, y creo que todos estamos en esa misma senda".

Despertar tras la derrota en el alargue en Pamplona: seis de seis

"Sí, sí, la verdad es que después de Pamplona estábamos todos destruidos y nos dolió muchísimo, más allá del resultado, por la forma en cómo fue, que creo que entregamos el máximo y no nos llevamos ni siquiera un punto; eso nos dolió mucho, pero desde ahí sacamos fuerzas, nuestra gente sacó fuerzas hacia adelante para poder impulsarnos y darnos esa valentía para venir acá a nuestra casa y conseguir seis puntos que son cruciales para la salvación".

En casa, pleno; pero fuera, también: 0 de 9

"Esperemos que en este partido de visita que venga sigamos con esa misma actitud. Creo que en Pamplona, si bien puede ser mejor o peor el partido, creo que la actitud y todo lo que dejamos en la cancha, creo que lo demostramos y nuestros hinchas, si bien sufrieron, creo que lo sintieron también así. Y estos dos partidos en casa hemos seguido con esa misma forma, jugando como te digo, mejor o peor, regular, pero esa actitud creo que es la que nos podemos basar para poder sacar esto adelante. Me ha tocado vivirlo en Colo Colo, en su momento también por permanecer en primera, el equipo más grande de Chile, con un equipo como Sevilla muy grande, con mucha gente detrás, y ahí más allá del fútbol, que es importante, se sacan a relucir otras cosas, y eso es lo que estamos demostrando nosotros".

Las cuentas por la salvación

"La verdad, sinceramente, nosotros no calculamos y no pensamos sobre todo en cosas que no podemos controlar; nosotros no controlamos cuántos puntos pueden faltar de aquí a la permanencia, pues nadie sabe lo que puede pasar: si los otros equipos pierden todos los partidos son los puntos suficientes, si no pierden se necesitan más... Entonces, nosotros nos preocupamos de cosas que podemos controlar, que es nuestra actitud, nuestro juego y de ir ahora a Villarreal y poder hacer un gran partido para poder conseguir un triunfo allá".