Gudelj y Suazo meten el dedo en la llaga tras la derrota del Sevilla: "Duele muchísimo"

Los dos futbolistas sevillistas coinciden en que un despiste echó por tierra el trabajo en El Sadar y que se trata de una derrota muy dolorosa, pero también en que nadie se rinde: "Me dejaré la vida por este club"

El vestuario sevillista está roto por la derrota sufrida en El Sadar y, sobre todo, por la forma de producirse, cuando, como mínimo, iba a sumar un punto para salir del descenso, si bien nadie arroja la toalla y se asegura que se luchará hasta final por conseguir la salvación.

En esta línea se expresaron tras el partido dos voces autorizadas como Nemanja Gudelj y Gabriel Suazo, que reconocieron que caer en el feudo rojillo ha sido muy duro.

Más expresivo si cabe fue el chileno, sin paños calientes y dispuesto a dejarse la vida por el Sevilla para no caer a Segunda división. Así, con el corazón encogido y con dificultades para hablar, el internacional andino reflejó como se encuentra la plantilla nervionense.

Suazo: "Tenemos que estar más atentos a esos detalles"

"Duele muchísimo, muchísimo. A pesar de todo, creo que sinceramente que lo dejamos todo. Tenemos que seguir hacia adelante, tenemos que seguir peleando. Quedan cinco finales más", apuntó Suazo, que personalmente entregará hasta el último aliento según sus palabras. ". En donde sea y a quien le toque; si me toca a mí, me voy a jugar la vida por esta institución para poder dejarla donde tiene que estar, que es en primera".

En este sentido, no escondió la frustración por lo ocurrido, pues todos eran conscientes de lo mucho que había en juego en El Sadar, pero afirmó que salieron al campo sabedores de ello.

"Creo que entramos y demostramos que estábamos jugando una final para nosotros, sinceramente. Luego son esos detalles donde tenemos que estar mucho más atentos. Tenemos que dejarnos la vida, es una final. Entramos a jugar una final cada partido y en las finales se deja todo, se entrega todo, se deja la vida. Y eso es lo que tenemos que hacer, la verdad", apuntó Suazo, respaldado por su compañero y capitán Nemanja Gudelj, que destacó la importancia de jugar ahora dos partidos seguido en casa.

Gudelj culpa a un despiste y cree que Nervión será decisivo

"Vienen ahora todos los partidos como finales, pero nos viene bien jugar ahora dos en casa. Vimos en el partido contra el Atlético de Madrid cómo se puso el Sánchez-Pizjuán. No tengo dudas de cómo se va a poner en los próximos. Hay que ir con todo, enfocado y dejándonos el alma en el campo, luchando como hemos hecho hoy y, juntos, sacar puntos", apuntó Gudelj, que igualmente, señaló que la derrota duele mucho por los méritos contraídos durante el choque.

"El equipo ha estado muy sólido y muy bien. Ha competido muy bien hasta los 100 minutos casi, pero hubo un despiste en el último minuto. La derrota duele mucho por eso", indicó.