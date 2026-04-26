En descenso, a un punto de la salvación, con riesgo de ser penúltimo... y ojo con García Plaza

El empate que campeaba en el marcador de El Sadar en el 98 tampoco habría sacado del pozo ni de forma ficticia a los nervionenses, que igualarían con el Mallorca y que tienen peor balance general de goles y pierden un duelo directo que les habría condenado de ser la última jornada

La derrota del Sevilla FC en su visita al CA Osasuna, fraguada de la manera más cruel (ganaba 0-1 en el minuto 79, encajando el empate en el 89 y el 2-1 en el 99), confirma la posición de descenso de los blanquirrojos a la que habían caído en la víspera con la victoria del Deportivo Alavés sobre el RCD Mallorca. Incluso, el empate no les habría sacado formalmente del pozo, pues habrían igualado los 35 puntos del cuadro balear, con mejor balance general y el duelo particular, que sólo se aplica tras la última jornada, a su favor, ya que ganaron 1-3 y 4-1 en sus dos enfrentamientos contra los andaluces.

La jornada 32ª ha sido nefasta para los intereses sevillistas, pues sumaron, además de los que estaban justo por debajo, varios de sus antecesores. Por ejemplo, el Rayo Vallecano salvó un empate contra la Real Sociedad, levantando un 1-3 en un prolongadísimo tiempo añadido para firmar un 3-3 que lo aleja un poco más del peligro, mientras que el Elche CF ganó 1-2 al Real Oviedo para sentenciar prácticamente a los carbayones antes de visitar la próxima fecha del campeonato el Estadio de La Cartuja y despegarse más que todos sus rivales directos del 'infierno'.

Y la cosa todavía puede ser peor para el Sevilla FC, puesto que este lunes a las 21:00 horas abrochan la jornada en Cornellà-El Prat RCD Espanyol y Levante UD. Los catalanes, que no han ganado en todo 2026, están jugando con fuego, aunque, con 38 puntos, siguen viviendo de las rentas de la primera vuelta. El caso es que, tras el 2-0 en el Ciudad de Valencia del pasado jueves, un triunfo granota haría sumar a los de Luís Castro la inesperada cifra de 35 unidades, las mismas que el RCD Mallorca al filo o fuera del descenso (según si hay goleada), mandando a su anterior oponente a la antepenúltima plaza.

Los rumores de destitución de Luis García Plaza, atronadores y con la coartada temporal

Aunque el propio Luis García Plaza confesaba quedarse "helado" con la pregunta de ESTADIO Deportivo acerca de si temía ser destituido en caso de perder en Pamplona, el hecho de que acumule tres derrotas en cuatro encuentros (lo que se traduce en tres puntos de 12 posibles) puede condenar al madrileño, quien, según algunas fuentes, tenía un ultimátum en caso de no sumar ante el CA Osasuna. Quizás por eso se explicaría su cambio de sistema final para amarrar un empate que le habría dejado de todas formas en descenso. Otras filtraciones hablan de la coartada clasificatoria para romper el contrato que une a ambas partes hasta 2027.

El caso es que, jugando jueves y domingo, no tenía mucho sentido hacer un cambio tan drástico, pero, ahora, el cuadro blanquirrojo no recibirá al RCD Espanyol hasta dentro de siete días, el lunes 4 de mayo a las 21:00 horas. Cierto margen para obrar un último movimiento en el banquillo, aunque con candidatos contados que quieran meterse en este marrón con tan sólo cinco jornadas de margen y la posibilidad de añadir a su currículo un descenso del que tendrían una mínima culpa. Si acaso, Manolo Jiménez y otro sevillista incuestionable como Joaquín Caparrós, ahora presidente de honor y fuera aparentemente de las quinielas.