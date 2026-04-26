El análisis táctico del Osasuna - Sevilla: Tan frágil de moral que ni marcando primero

Adelantarse fuera de casa en el minuto 69, generalmente, suele ser sinónimo de victoria, pero a los nervionenses les entró el miedo a perder y su entrenador captó el mensaje, pasando tras el 1-1 a una defensa de cinco, a ratos de seis, que invitaba al desenlace producido

La enésima prueba de Luis García Plaza se materializó sobre el terreno de juego en un 1-4-4-2 con extremos más puros y a pierna natural (Rubén Vargas por derecha y Joaquín Martínez 'Oso' en el perfil contrario), olvidando el 1-5-4-1 del triunfo ante el Atlético de Madrid y el inicio contra el Levante UD, así como el 1-4-3-3 que pretendía imponer a su llegada y que, tras el fiasco en el Carlos Tartiere, quedó relegada a alternativa a la desesperada. Con ese planteamiento llegó el 0-1 y también la igualada del CA Osasuna, que lo imitó ante la necesidad, regresando el técnico blanquirrojo a la línea de cinco para defender el punto. Casi lo consigue gracias a Odysseas Vlachodimos, pero no.

Tan frágil de moral como de confianza, el Sevilla FC se aculó tras el 0-1, transmitiendo a su entrenador el miedo a perder los tres puntos. Cuando marcó Raúl García de Haro el empate, la cosa ya derivó en pánico, regresando al dibujo más conservador para proteger, al menos, la suma corta. Un repliegue intensivo que, salvo en dos jugadas contadas (falta colgada que casi convierte en ocasión el cabezazo picado de Kike Salas y penetración 'a lo Chidera Ejuke' de su compatriota Akor Adams que no encontró rematador por la intervención de Alejandro Catena), invitó al asedio postrera de un conjunto rojillo que encontró oro a la manera clásica (bombeando balones) en la acción final.

Líneas muy juntas, 1-4-4-2 y transiciones rápidas

Cambió de dibujo Luis García Plaza y, al menos, consiguió que los suyos no salieran dormidos, sino con una actitud más acorde a lo mucho que se juegan. Con defensa adelantada y líneas muy juntas, el Sevilla FC pretendía cortocircuitar los ataques navarros, que pasan muchas veces por la velocidad de Víctor Muñoz y/o la clarividencia de Aimar Oroz o Rubén García. La encomienda del míster madrileño era robar y salir prestos a la contra en transiciones donde la clave era ser verticales y directos. En fase defensiva, Lucien Agoumé hacía las coberturas desde una posición de seguridad muy cerca de los centrales.

La pizarra mutaba en busca de la ventaja numérica

La tempranera amarilla a Gabriel Suazo por una entrada a destiempo sobre Valentin Rosier propició que Alessio Lisci ordenara el cambio de banda de Víctor Muñoz, un estilete difícil de frenar, para que buscara las cosquillas del chileno. Una segunda amonestación y su correspondiente expulsión podrían convertirse en un punto de inflexión en el partido, si bien Luis García Plaza reaccionó permutando su disposición táctica para que defendiera una línea de cinco (1-5-4-1 con Isaac Romero de extremo) en la que el ex del Toulouse se convertía en central zurdo para que fuera Joaquín Martínez 'Oso' el que se expusiera como lateral izquierdo.

Noticia de alcance: Neal Maupay protagoniza en el 34 el primer tiro a puerta a domicilio con el nuevo técnico

Han tenido que pasar 92 minutos en el Carlos Tartiere, 93 minutos en el Ciudad de Valencia y otros 34 minutos en El Sadar para ver el primer disparo a puerta del Sevilla FC a domicilio desde el aterrizaje en su banquillo de Luis García Plaza. Con el gozoso 'impasse' del triunfo (2-1) contra el Atlético de Madrid, han sido 219 minutos lejos del Ramón Sánchez-Pizjuán hasta que alguien probó los guantes de un portero rival. Tampoco es que la ocasión fuera clarísima, aunque, al menos, Neal Maupay lo intentaba desde lejos, sin llegar a sorprender a Sergio Herrera. Luego, Isaac Romero lo intentó de vaselina en un mano a mano anulado por claro fuera de juego del lebrijano.

Final con regreso al 1-5-4-1... y hasta seis atrás por la tendencia de Agoumé

Con la salida de Nemanja Gudelj tras el 1-1, Luis García Plaza terminó con un 1-5-4-1 que, a veces, se convertía en un 1-6-3-1 por la tendencia de Lucien Agoumé a incrustarse entre los centrales, lo que ya no era necesario por el nuevo sistema. Percutía desde la izquierda ahora 'Peque' Fernández, aunque con libertad para proyectarse por dentro tanto para asociarse como para inventar, ayudando en la presión a Akor Adams, la referencia con la que abrochaba la contienda el técnico madrileña, que no quería arriesgar el punto, pero mantenía la esperanza de hacer algún daño postrero a balón parado.