Dispuesto a 'pescar' en el río revuelto entre Getafe y Zaragoza por Adrián Liso

Los azulones no han hecho efectiva la opción de compra pactada, que ascendía a tres millones de euros por la mitad del pase, y quieren al extremo zurdo por la mitad, aunque la entidad maña, dueña de sus derechos hasta 2029, maneja propuestas más convincentes de España y el extranjero

El Sevilla FC estaría en la ingente nómina de equipos que ha preguntado al Real Zaragoza por el extremo zurdo Adrián Liso, por quien el Getafe CF no ha hecho efectiva la opción de compra pactada el pasado verano, que ascendía a tres millones de euros por el 50% del pase. Antes al contrario, los azulones ofertaron a la baja, concretamente la mitad (1,5 millones) por el atacante de 21 años, que ha marcado tres goles (doblete incluido en el Pizjuán) y brindado otras tantas asistencias en 31 partidos este último curso, con 1.801 minutos a sus espaldas. Los maños, con los que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2029, no aceptan y lo han puesto a la venta.

Rayo Vallecano y Valencia CF, de Primera división, y el RCD Mallorca, recién descendido a la Categoría de Plata y con Jan Virgili seguramente en la rampa de salida, son, junto a los nervionenses, los principales pretendientes españoles del punta aragonés, que también ha recibido sondeos desde Italia, Países Bajos y Grecia, desvela el 'Heraldo'. La venta se hará al mejor postor, con el listón ya conocido que fijaron hace casi un año los dirigentes blanquillos para obtener la liquidez necesaria para firmar al que fue su primer entrenador de la 25/26, Gabi Fernández. Con todo, Lalo Arantegui, director deportivo zaragocista, avisaba a navegantes: "No regalaremos a nadie".

De momento, sin sitio en Nervión a falta de salidas

Dando por bueno el seguimiento a Adrián Liso por parte del Sevilla FC, no se trata ahora mismo de una demarcación prioritaria para reforzar la de extremo, aunque se aventura alguna salida que podría abrir hueco al internacional sub 20, que también puede actuar (y lo hizo en época de escasez de recursos en el Coliseum) como referencia arriba. Que se desenvuelvan por fuera acaba contrato y no seguirá Adnan Januzaj, mientras se escucharán ofertas por Chidera Ejuke y Rubén Vargas, igual que ocurre con Joaquín Martínez 'Oso'.

El emergente Miguel Sierra y Juanlu Sánchez percuten generalmente por la derecha, perfil que el maño ha explotado menos. Además, el Nápoles apretó en las dos últimas ventanas por el quinteño, aunque no se alcanzó finalmente un acuerdo, por lo que no sería descartable que volviera a la carga. Sea como fuere, en el Ramón Sánchez-Pizjuán desean estar preparados y ya habrían movido ficha por un futbolista joven (y, por ende, revalorizable, razón por la que su club sólo se desprende de 50%), versátil y con pegada a bajo precio.