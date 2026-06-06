Crece el runrún sobre Ejuke y su larga lista de pretendientes

Se insiste en que hay clubes pendientes del nigeriano tanto en la Premier League como en la Bundesliga, donde ya jugó. El hecho de que solo tenga un año más de contrato aumenta la opciones de una salida, para poder hacer caja ates de que se marche gratis

En su delicada situación económica, y a la espera de una urgente ampliación de capital que se busca de manera desesperada, el Sevilla FC no tiene más remedio que volver a vender a algunos de sus mayores activos para minimizar dentro de lo posible las pérdidas ya previstas y que el agujero no se vaya agrandando. Por ello, cualquier futbolista del plantel es susceptible de ser traspasado si llega una oferta interesante, saltando a la palestra en este sentido el nombre de Chidera Ejuke.

El nigeriano no es de los futbolistas más valorados de la plantilla. Según la última actualización realizada por la web especializada Transfermarkt, su cotización se mantiene en 4 millones de euros. Pero el hecho de que solo tenga una campaña más de contrato por delante aumenta sin duda las opciones de una posible salida. En caso contrario, habría que negociar su renovación, algo que tampoco se ha ganado claramente, o dejarlo marchar gratis dentro de un año.

La irregularidad es el gran hándicap del internacional nigeriano, que a todas luces es un jugador diferente, con chispa y regate, aunque muchas veces sus acciones técnicas no se traducen en verdadero peligro. Pero es innegable que llama la atención cuando está entonado. Por ello, ya se apunta que hay clubes importantes pendientes de su situación.

La lista de clubes interesados en Ejuke

Según recoge la web Transferfeed, sus principales pretendientes estarían en la Premier League inglesa, citando entre ellos al Leeds United, el Sunderland y el Fulham. A ellos se sumaría el Bayer Leverkusen de la Bundesliga alemana, donde ya militó en la 22/23 en las filas del Hertha Berlín cedido por el CSKA de Moscú, firmando tres asistencias en 21 partidos.

De momento, como ha informado ESTADIO Deportivo, a Luis García Plaza no le sobra. Aunque el técnico madrileño ya dejó claro en la recta final de la recién concluida temporada que no se trata de un titular indiscutible dentro de sus planes, sí considera que se trata de un recurso válido. Por ello, tiene sitio en su equipo. Pero si llega una propuesta que permita hacer caja, nadie Nervión pondría demasiadas pegas.

El Sevilla FC se llevaría una plusvalía íntegra

Cabe recordar en este sentido, además, que Ejuke aterrizó gratis hace dos veranos, tras otra campaña como cedido en el Royal Amberes belga en la que rindió a buen nivel, por lo que todo lo que se recaudase con su hipotético traspaso supondría una plusvalía íntegra. Se apunta además que el Sevilla FC se contentaría con 6 millones de euros, el valor de mercado con el que llegó, aunque desde entonces su precio teórico ha caído.

Los números de Ejuke en el Sevilla FC

En estas dos temporadas, el extremo africano ha disputado 54 encuentros con la camiseta blanquirroja, con un número de minutos muy similar en ambas, sin llegar a convertirse en un fijo en el once. En la última ha alcanzando los 922' en LaLiga, repartidos en 27 choques, con un gol (el pasado curso firmó dos) y una asistencia, amén de otros dos encuentros en la Copa del Rey.

Sus números son a todas luces discretos, aunque en la recta final del curso protagonizó algunas acciones de esas que levantan al espectador del asiento, siendo solo titular con García Plaza en las victorias en casa ante Real Sociedad y Espanyol. Son esos destellos, precisamente, los que mantienen su cartel, por lo que el Sevilla FC permanece a la expectativa por si alguno de los clubes con los que ha sido relacionado pasa a la acción.