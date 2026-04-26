Sevilla Atlético 0-2 Algeciras: Se consuma el descenso matemático a Segunda RFEF

Aunque parecía sólo cuestión de tiempo, el primer filial nervionense baja a falta de cuatro jornadas después de caer en el Estadio Jesús Navas ante un conjunto campogibraltareño que lucha por el 'play off' de ascenso a LaLiga Hypermotion y que no desaprovechó su visita al colista

Buscaba este domingo el Sevilla Atlético un triunfo que pospusiese un descenso a Segunda RFEF que se antoja ya inevitable y que sería realidad en caso de derrota contra el Algeciras CF, duelo que se perdían Alberto Flores (con el primer equipo en Pamplona), los lesionados Isra Domínguez y Sergio Martínez, así como Nico Guillén, Eric Alcaide y Manuel Ángel, que echaron una mano al Sevilla C en su lucha por la permanencia, devolviendo el 'favor' con la presencia en el Estadio Jesús Navas de los atacantes Roméo Faget-Antonetti y Arnaudis Galván (éste, juvenil). No pudo ser: la derrota certifica matemáticamente el adiós de los de Marco García a la categoría.

Miguel Sierra, nada más arrancar, estuvo a punto de adelantar a los franjirrojos, más activos en el tramo inicial, aunque los campogibraltareños fueron tomando el pulso a la contienda poco a poco y aproximándose a la meta de Rafa Romero. Cumplida la media hora y tras un aviso de Tomás Sánchez, llegaría el 0-1, obra de Dani Garrido llegando desde atrás para culminar con calidad y a quemarropa una transición que había convertido en peligrosa Jorge Rastrojo, el más incisivo de los este domingo rojiazules, que tuvo el segundo en el alargue del primer tiempo, si bien no cazó por centímetros el servicio de Javi Avilés.

La segunda parte comenzó por los mismos derroteros, ya que el Algeciras CF buscaba la sentencia por la vía rápida. Tomás Sánchez, que voleó alto desde dentro del área, y Juanma García, que mandaba muy cerca del palo su testarazo a pase del lateral zurdo, tuvieron las más claras de los foráneos a la vuelta de vestuarios. Menos opciones tuvo también de cabeza Ángel Gómez, pues su remate fue blando a las manos del cancerbero local. En el 78, el recién ingresado Manín Gonzaga sí conectó bien con el rinconero, que no perdonó para amarrar los tres puntos.

Ficha técnica del Sevilla Atlético - Algeciras de Primera RFEF

Sevilla Atlético: Rafa Romero; Valentino, Iker Muñoz, Robert Jalade, David López (Miguel Kpebane 75'); Rivera, Edu Altozano (Lulo Dasilva 62'); Jorge Moreno (Juank Cortez 46'), Miguel Sierra, Collado (Ibra Sow 14'); y Álex Costa (Pedraza 62').

Algeciras CF: Iván Moreno; José Carlos (Mayorga 76'), Ángel, Víctor Ruiz (Aleix Coch 86'), Tomás; Jony Álamo, Castro; Javi Avilés (Obeng 68'), Dani Garrido (Manín 76'), Rastrojo; y Juanma (Joe Riley 86').

Árbitro: Bueno Prieto (madrileño). Amarillas al local Iker Muñoz, así como a los visitantes José Carlos y Víctor Ruiz.

Goles: 0-1 (33') Dani Garrido; 0-2 (78') Juanma.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 34ª del Grupo 2 de Primera RFEF, disputado en el Estadio Jesús Navas de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios de Sevilla ante 600 espectadores.