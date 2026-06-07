El Betis Deportivo, muy atento a un Cartagena que puede posponer el 'via crucis'

Sólo dos futbolistas de la primera plantilla y el filial no han denunciado el impago de las tres últimas nóminas de la temporada, mientras que la directiva albinegra pospone su rueda de prensa ante la imposibilidad de ofrecer plazos concretos de cobro, planteándose una vía intermedia

Siguen sin cobrar sus tres nóminas adeudadas los empleados del FC Cartagena, incluyendo 44 futbolistas del primer equipo y el filial (han denunciado ante la AFE todos menos dos, uno de ellos Jean Jules Sepp Mvondo). La directiva que preside el ex sevillista Alejandro Arribas tiene hasta el 30 de junio (le quedan 23 días completos al cierre de esta edición) para pagar una cantidad que ronda los 500.000 euros o, al menos, para acordar un calendario de pagos que convenza a los profesionales, bajo amenaza de descenso administrativo a Segunda RFEF. De momento, las noticias que llegan desde la localidad portuaria son contradictorias, lo que no invita al optimismo.

Como es bien sabido, el Betis Deportivo sigue muy pendiente de la situación, ya que sería el primer repescado en caso de que los albinegros, sus últimos rivales, sean relegados por causas administrativas. Eso sí, podría ver pospuesta la resolución si los rectores del 'Efesé' optan por una solución intermedia para ganar tiempo. Y es que, según apuntan en 'La Opinión de Murcia', la normativa de la Asociación de Futbolistas Españoles permite eludir el descenso abonando los salarios de abril y mayo, lo que les permitiría seguir en Primera RFEF, aunque tendría hasta el 31 de julio para abonar junio, ya bajo amenaza de restricciones en el mercado de fichaje y multas, pero no de perder la categoría.

"El impago de las cantidades aprobadas por la Comisión Mixta en la reunión del mes de junio conllevará el descenso de categoría del club deudor", asevera la circular de AFE, con esta apostilla al respecto de la tercera nómina: "El impago de las cantidades aprobadas por la Comisión Mixta en la reunión del mes de julio conllevará la suspensión de los servicios federativos al club, no pudiendo, entre otras cosas, tramitar licencias de jugadores desde el inicio del primer período de tramitación de éstas de la temporada 2026-2027 hasta el pago de las cantidades aprobadas". Eso mismo le ocurrió en enero de este año por la denuncia de Ríos Reina, solventada sobre la bocina.

David Aganzo (presidente de AFE) y Alejandro Arribas (rector del Cartagena) son cuñados

Es una curiosidad, porque el caso es que la AFE ha registrado y tramitado las 44 denuncias por impagos de finales de la presente temporada del FC Cartagena a los jugadores del primer y el segundo equipo, más otras pendientes de cursos anteriores, por ejemplo, a los dos últimos entrenadores de la 24/25, herencia en ese caso de la propiedad anterior. Pero Alejandro Arribas, presidente albinegro desde enero de 2026 y su homólogo de la Asociación de Futbolistas Españoles, David Aganzo, son cuñados.

Los dos madrileños coincidieron durante casi dos temporadas en el Rayo Vallecano. El otrora central, ocho años menos que el ex delantero, promocionó al primer equipo franjirrojo en la 09/10, ascendiendo ambos a Primera división como compañeros con el mismo estatus en la 10/11, tras la que el mayor de ambos se marchó al Hércules. Antes, ya le había presentado a Arribas a su hermana Nuria Aganzo, con la que permanece casada y, de hecho, comparte consejo de administración en el Cartagonova.

Nada que 'rascar' con Algeciras, Fuenlabrada ni Tarazona

Los otros tres clubes de las dos últimas categorías profesionales, aparte del FC Cartagena, en apuros en lo que va de año son el Algeciras CF, la SD Tarazona y el CF Fuenlabrada. Estos dos últimos no afectan al Betis Deportivo, ya que los aragoneses descendieron a Segunda RFEF con los mismos 45 puntos (pero perdiendo el duelo directo) que los verdiblancos, mientras que los madrileños ya estaban en esa división (Grupo V), por lo que no generarían vacantes aprovechables.

En el caso campogibraltareño, tuvo problemas en el mercado invernal, cuando no pudo fichar, pero planifica ahora sin problemas, como demuestra que este mismo domingo ha hecho oficial que Adrián Colunga será su entrenador. En palabras de su director deportivo, el ex bético Jordi Figueras, a 'Europa Sur' todo está tranquilo: "Pediría a los aficionados que no se hagan eco de todos los rumores que suelen salir en verano, porque, si fuera por todo lo que sale, que no ha sido cierto, el Algeciras habría desaparecido siete u ocho veces. Si sales en la lista de la AFE, tienes unos plazos, los cumples y adelante. Para eso te dan ese margen".