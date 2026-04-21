El Sevilla sigue blindando a la generación del futuro: la ronda de renovaciones continúa con Ibra Sow

Desde este mismo martes, el joven atacante senegalés pasa a engrosar la lista de canteranos a los que el club nervionense ha ido renovando sus respectivos contratos y que están llamados a liderar el regreso del Sevilla Atlético a la Primera RFEF a partir de la 26/27 sin dejar de aportar savia nueva al primer equipo

El Sevilla FC se ha apoyado en la cantera a lo largo de esta complicadísima temporada 2025/2026 en la que, además de rendimiento deportivo para paliar bajas puntuales, algunos han acabado haciéndose con sitios habituales en el once titular e incluso se postulan como casi las únicas opciones de poder cazar alguna plusvalía por venta medianamente interesante. En este sentido, cabe lamentar especialmente ese descenso a Segunda Federación que la jovencísima plantilla del Sevilla Atlético logró posponer al menos una semana más pero que hace semanas (e incluso meses) que se asumió como inevitable y que agrandará las ya de por sí enormes distancias que hay entre la Primera RFEF y LaLiga EA Sports.

A pesar de este hándicap, el Sevilla FC sigue reforzando ese máximo cuidado de su prolífica cantera y trabaja a diario en las labores para el blindaje de la que debe ser la columna vertebral de la plantilla del filial que el próximo curso estará llamado a intentar ascender por la vía rápida a la 'Categoría de Bronce' sin dejar de actuar como surtidor de talento emergente para el primer equipo.

En esta línea, el club nervionense ha anunciado este martes la renovación del atacante Ibrahima Sow (19 años), dando así continuidad a un carrusel que la semana pasada ofreció la ampliación de Miguel Sierra (21) -lo celebró con el gol del triunfo en Ibiza- y que había arrancado tiempo atrás con los blindajes de perlas como Edu Altozano (19) o Nico Guillén (18). Todos ellos han firmado hasta 2029, como los fichajes invernales José Pedraza (20) y Aston da Silva (19).

El Sevilla FC hace oficial la renovación de Ibra Sow hasta 2029: lleva tres años en el filial y aún está en edad juvenil

"Ibra Sow ha renovado su contrato como jugador del Sevilla FC hasta el 30 de junio de 2029. El atacante sevillista -que llegó a la entidad blanquirroja siendo un niño- firma así su continuidad por tres temporadas más justo cuando se encuentra en su último año juvenil", explica el club nervionense a través de un comunicado publicado en sus canales oficiales para dar a conocer la noticia, poco después de que el delantero haya pasado por las oficinas del club y haya posado con una camiseta conmemorativa estrechando la mano de Agustín López, coordinador de los escalafones inferiores de la entidad.

"Asentado en el filial sevillista desde hace varias temporadas, el delantero senegalés lleva disputados hasta el momento 26 encuentros en la actual campaña, sumando un gol y una asistencia en los 1.166 minutos acumulados", añade el escrito sobre un futbolista que se presentó en sociedad ante el público sevillista en una edición de LaLiga Promises y que debutó con 16 años en el Sevilla Atlético, con el que acumula 75 encuentros oficiales (cinco goles) desde esa 2023/2024. Asimismo, ha sido convocado en dos ocasiones con el primer equipo, aunque no ha llegado a tener minutos.