Sergio Ramos levanta expectativas con un nuevo mensaje enigmático que han relacionado con la compra del Sevilla

El camero ha lanzado una publicación en sus redes sociales que ha tenido interpretaciones en clave sevillista después de que le tendiera la mano a los máximos accionistas para retomar las negociaciones

Los focos todavía no se han distanciado demasiado de Sergio Ramos y un sector del sevillismo se mantiene pendiente de los movimientos del camero por si retoma las negociaciones para la compra del Sevilla tras la ruptura que se produjo por el cambio de las condiciones en la reunión del pasado 27 de mayo.

Muchos sevillistas consideraban y algunos lo consideran al todavía futbolista como la solución a la gravísima situación institucional, económica y deportiva del equipo y, por ello, el último mensaje de Sergio Ramos, muy amigo de los misterios en redes sociales, ha despertado ciertas expectativas por su interpretación en clave nervionense.

Sergio Ramos lanza una publicación con una potencial interpretación sevillista

De este modo, en las últimas horas, el de Camas ha compartido una historia en su cuenta de Instagram en la que se le ve bebiendo agua durante un entrenamiento con el número 93 en el pecho. Fotografía que nada tendría de llamativo y relevante si no fuera acompañada por la palabra 'Soon', que en castellano significa 'pronto'.

Término para el que caben infinitas interpretaciones, si bien el hecho de que Sergio Ramos le tendiera la mano a los máximos accionistas en la rueda de presa que ofreció el lunes ha abierto la puerta a que pudiera referirse a que pronto reanudarán las conversaciones con las grandes familias tenedoras.

Sergio Ramos tendió la mano a los accionistas

Una visión que se sustenta sobre la mano que le tendió a los accionistas en la rueda de prensa, pero que necesita grandes dosis de optimismo a tenor de que los vendedores rechazaron de pleno la nueva propuesta de Ramos y quedaron perplejos, según han filtrado, por las explicaciones ofrecidas por el central.

"Me gustaría que me volvieran a llamar y sigo con la esperanza. Creo que la oferta nuestra es una gran oportunidad tanto para los accionistas como para la viabilidad del club. Podría salir aquí a decir barbaridades, pero la intención sigue siendo cerrar la operación. Yo sigo en Sevilla. El tiempo corre en contra. La ampliación de capital debe hacerse antes del 30 de junio porque la situación del club es muy delicada”, señaló Sergio Ramos, que, de momento, no ha conseguido que los accionistas reconsideren su posición, pues incluso ya negocian con otros compradores.

Su retirada del fútbol, otro posible motivo de su mensaje

El dicho 'Soon' también podría estar relacionada con su rol de futbolista, pues podría referirse al anuncio de su tan cacareada retirada oficial del fútbol o incluso que continuara con su carrera en otro equipo, lo que, a día de hoy, se antoja remoto después de su última aventura en Rayados. Ahora mismo parece estar centrado ya en su faceta de empresario. El tiempo dirá qué significado tiene este último mensaje de Sergio Ramos.