Los plazos previstos para ver en acción este verano a Isco y Antony

Como ocurría recientemente con el costasoleño, en esa ocasión con Manu Fajardo como portavoz de buenas noticias, el club verdiblanco tranquiliza a su afición por el paulista, que podría reaparecer antes que su compañero al estar inmerso únicamente en un plan personal para adquirir el ritmo del grupo

Son, de largo, los dos futbolistas con más calidad del Real Betis, cruciales para la clasificación del equipo en la 24/25 para la final de la Conference League. Esa segunda vuelta, con Antony Matheus dos Santos cedido por el Manchester United, el paulista e Isco Alarcón formaron una dupla letal, con 19 goles y 16 asistencias en cuatro meses entre los dos (9+6 y 10+10, respectivamente). Ahora, con otros compañeros como Ez Abde o Pablo Fornals robándoles por méritos propios gran parte del protagonismo en la 25/26 por las lesiones, en el caso del costasoleño, y una pubalgia que le lastró medio año, en el del '7', acaparan los focos en el verano heliopolitano.

Ninguno de los dos ha podido disputar minutos en los cuatro amistosos celebrados hasta la fecha. Ni siquiera integraron una convocatoria frente a Sportfreunde Lotte, RC Recreativo de Huelva, Granada CF y Olympique Lyonnais, dando sustos alternativamente por su ausencia escalonada de los entrenamientos en Alemania, Los Bermejales y Marbella. Al primer 'stage' se incorporó más tarde el extremo con permiso del club para alargar sus vacaciones y de allí se volvió también el mediapunta por un problema familiar. Encima, este último apareció en unas imágenes cojeando sospechosamente, mientras que este jueves el brasileño se ausentaba sin motivo aparente del trabajo grupal.

Antony podría debutar ya este sábado ante el Almería o la semana que viene contra el Arsenal

Si Manu Fajardo se erigía en portavoz del Real Betis para tranquilizar a prensa y afición con Isco Alarcón, del que dijo que "está cumpliendo los plazos previstos y el 'timing' marcado por los servicios médicos", el club transmitía también un mensaje de optimismo y calma en el caso de Antony Matheus dos Santos. El CM borró un post sin mala intención en el que salía sonriendo por tener la tarde libre para evitar especulaciones, aunque difundía un resumen de la sesión matinal en la que, tras no aparecer en los 15 minutos abiertos a la prensa, podía verse al paulista haciendo carrera continua junto a Pablo Fornals y Fran García, pues se ejercitó esta vez con los titulares ante el Lyon (vio el partido de calle en la banda). La idea es que reaparezca en el duelo del sábado contra la UD Almería o el del 5-A en Irlanda ante el Arsenal.

A Isco se le espera contra la Real Sociedad en la lista, pero quizás pueda jugar algún 'bolo'

Aunque resulta paradójico que jugara los últimos partidos de la 25/26, incluso disputando progresivamente más minutos, y ahora no esté en condiciones de participar en los amistosos, esto último parece más una cuestión de precaución que de otra cosa. El Real Betis insiste en que no hay retrocesos ni nuevas lesiones de Isco Alarcón, quien recortó sus vacaciones para seguir un plan específico con los fisioterapeutas en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Ahora, alterna jornadas de mayor carga y otras con menos, pero la idea de todos es que pueda estar disponible para arrancar LaLiga en tres semanas contra la Real Sociedad. Puede que incluso antes en los 'bolos' contra Bournemouth o en Bari ante el Inter de Milán.