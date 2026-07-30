La lenta evolución de Isco y la inquietante ausencia de Antony marcan la vuelta al trabajo del Betis tras golear al Lyon

El equipo se ha ejercitado en las instalaciones del Marbella Football Center y lo ha hecho sin el extremo brasileño, sin los lesionados, sin Álvaro Fidalgo y sin los titulares en el Trofeo Ciudad de la Línea. Sí se ha dejado ver Isco Alarcón, quien sigue sin transmitir buenas sensaciones

La plantilla del Real Betis ha amanecido en la mañana de este jueves en el hotel de concentración con una reconfortante sensación, justo después de quitarse el mal sabor de boca que dejó la derrota del pasado sábado en Granada (1-0) con una rotunda goleada ante el Oympique de Lyon (4-0) en el XXXIV Trofeo Ciudad de La Línea. Este próximo sábado, el equipo verdiblanco vuelve a la localidad gaditana para medirse a la UD Almería en el quinto amistoso de pretemporada y, para prepararlo, Manuel Pellegrini ha dirigido un nuevo entrenamiento en el que todas las miradas siguen pendientes del estado de Isco Alarcón y Antony dos Santos.

Ha sido una sesión matinal con muy pocos efectivos, ya que además de Isco y Antony no han estado los otros tres lesionados -Aitor Ruibal, Ez Abde y Diego Conde-, sigue al margen Álvaro Fidalgo y los titulares contra el Lyon han tenido trabajo de recuperación. En este sentido, cabe recordar que Pellegrini aumentó los tiempos de juego en el torneo linense.

Álvaro Valles, Natan de Souza y Rodrigo Riquelme fueron los tres futbolistas que jugaron los 90' contra el Lyon; Héctor Bellerín y Marc Roca estuvieron activos hasta el 86'; Marc Bartra, Fran García y Facundo Bernal aguantaron hasta el 80' y el técnico chileno no movió el banquillo hasta el 60', cuando retiró a Pablo Fornals, Pablo García y Nelson Deossa ya con 3-0 en el marcador.

Isco Alarcón va muy poco a poco

El director deportivo del Betis, Manu Fajardo, intentaba transmitir tranquilidad al ser preguntado por Isco la semana pasasa, en la rueda de prensa de presentación de los tres nuevos fichajes. No obstante, se le ve cojear en rondos, acusar los esfuerzos y hacer repetitivos gestos de molestia que han sido recogidos en los escasos minutos abiertos para los medios de comunicación en las sesiones estivales, para máxima inquietud en una afición ansiosa por disfrutar del futbolista más talentoso del plantel.

En las instalaciones del Marbella Football Center ha estado este jueves el compañero Juanjo Ponce, que se ha desplazado hasta tierras malagueñas como enviado especial de ESTADIO Deportivo y ha podido captar con su cámara la lenta evolución del mediapunta a lo largo de un trabajo matinal que ha estado repleto de ausencias destacadas.

Antony vuelve a ausentarse y sigue sin arrancar

Entre estas ausencias, también se ha echado en falta a Antony, que no ha estado en el rondo ni se ha dejado ver en ese cuarto de hora que la prensa puede ver del entrenamiento. El extremo brasileño había ido aumentando progresivamente la carga de trabajo en los últimos días y se esperaba que pudiese tener sus primeros minutos estivales en el duelo contra el Lyon.

Sin embargo, el '7' ni siquiera estuvo entre los convocados y no se sentó en el banquillo de suplentes, lo tuvo que ver desde la grada. Tras una 25/26 en la que estuvo muy mermado por una pubalgia, el desequilibrante atacante paulista ha comenzado a ejercitarse con un plan especializado en el que la prioridad es minimizar al máximo cualquier tipo de riesgo. El curso pasado se quedó sin pretemporada por lo difícil que el Manchester United puso su traspaso y este verano la está viviendo desde un segundo plano por motivos físicos.

Abde y Álvaro Fidalgo se ejercitan al margen de un grupo muy reducido

Tampoco ha podido estar este jueves con el resto del reducido grupo Ez Abde -con mucho mercado-, que se encuentra en la recta final de la recuperación del esguince de rodilla que le dejó sin Mundial y sigue en la enfermería junto a Aitor Ruibal, que estará de baja hasta septiembre tras operarse del menisco, y a Diego Conde, que sufrió un esguince de hombro en Granada que también le mantendrá parado en el inicio de curso. En su caso, el recién llegado portero se quedó en Sevilla y no viajó a la concentración en Marbella.

El largo capítulo de ausencias, al margen del trabajo de descarga para los once titulares en el 4-0 al Lyon, la completa Álvaro Fidalgo. El internacional mexicano regresó de las mini-vacaciones posmundialistas justo en la llegada a Marbella. Desde entonces está siguiendo un plan individual para recuperar el ritmo y se espera que en los próximos días sea uno más para Pellegrini. Faltan por regresar otros dos internacionales como son el argentino Giovani Lo Celso y el colombiano Cucho Hernández.