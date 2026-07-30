El Betis mira a Portugal para dotar de músculo el centro del campo

En plena búsqueda de un mediocentro, ha irrumpido en la órbita verdiblanca Beni Mukendi, centrocampista que milita en el Vitoria Guimaraes y que el curso pasado duplicó su valor de mercado

Además de la delantera, prioridad en este momento para la dirección deportiva, Manu Fajardo también trabaja con intensidad en el centro del campo para la llegada de un mediocentro sin dejar de mirar de reojo la opción de contar de nuevo con Sofyan Amrabat.

Pellegrini apuesta por el internacional marroquí tras su cesión el curso pasado, pero la ficha del futbolista más las pretensiones del Fenerbahçe a día de hoy lo convierten en una vía muy complicada y que exigiría esperar hasta final de mercado, razón por la que el Betis rastrea el mercado y maneja objetivos que cuadrarían en el perfil buscado.

Mukendi, en la agenda verdiblanca

Esta búsqueda provoca una lluvia de nombres relacionados desde que arrancó el verano, futbolistas seguidos e incluso sondeados de cara a la próxima campaña. El último mediocentro situado en la órbita verdiblanca ha sido Beni Mukendi, centrocampista de corte defensivo que milita en el Vitoria Guimaraes portugués.

A sus 24 años, tiene contrato hasta el 30 de junio 2029 en el club luso y su valor de mercado asciende a cuatro millones de euros, a tenor de la estimación de Transfermarkt. Por ende, no se trataría a priori de una operación sumamente costosa si los heliopolitanos dieran a un pase adelante para hacerse por sus servicios. De momento, como señala Marca, el Betis se ha fijado en el angoleño y lo tiene monitorizado, pero sin haber ido más allá. Es decir que, por ahora, no se habría producido ningún movimiento relevante alrededor de Mukendi.

Mukendi destacó el curso pasado y también gusta al Villarreal

El internacional con Angola también llama la atención del Villarreal, a la par que en Portugal señalan al Sporting Club y en Grecia insisten en que el AEK Atenas pretende afrontar su fichaje

Mukendi ha desarrollado toda su carrera en Portugal hasta la fecha y el curso pasado se situó en el escaparate tras realizar una temporada destacada, con un total de 2.496 minutos repartidos en 32 partidos, con un gol y una asistencia. Así, tras ser suplente en los primeros partidos, el de Luanda, que no ocupa palza de extracomunitario, fue titular indiscutible cuando estuvo disponible y su tasación pasó de los dos millones a principios de curso a los cuatro actuales, doblando su cotización.

El Vitoria Guimaraes pagó tres millones a Casa Pía por su fichaje en enero de 2025, por lo que, obviamente, espera hacer caja con su venta en el mercado ante el deseo del futbolista de dar el salto ante la importancia de los clubes con los que se le está relacionando.

Asllani, objetivo el curso pasado, apartado del Inter

Hace un año, el Betis intentó el fichaje del centrocampista albanés Kristjan Asllani, de los preferidos para la zona ancha, pero el propio futbolista, propiedad del Inter, declinó esta vía y al final del mercado salió cedió al Besiktas. Ahora está de vuelta en el club 'neroazurro', que no cuenta con él y lo ha dejado fuera de la última concentración.