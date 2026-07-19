Los primeros detalles de Fran García y Facundo Bernal

Los dos primeros fichajes del Real Betis de cara a la próxima temporada dejaron buenos momentos contra el modesto Sportfreunde Lotte, que juega en la cuarta división de Alemania. El lateral izquierdo tuvo mucha presencia en ataque y el centrocampista jugó fácil y aportó mucha seguridad

El Real Betis venció por 0-3 al modesto Sportfreunde Lotte, de la cuarta división de Alemania, que no tuvo mucha historia, del que no se pueden sacar demasiadas conclusiones, pero que sirvió para que Facundo Bernal y Fran García, los dos fichajes que ha realizado el club verdiblanco durante este verano hasta el momento, debutaran y dejaran sus primeros detalles con la camiseta bética.

Fran García, muy activo por la banda, ofensivo y sin trabajo en defensa

Fran García fue una de las grandes atracciones del amistoso que el Real Betis disputó contra el Sportfreunde Lotte ya que el club verdiblanco lleva arrastrando problemas en la posición de lateral izquierdo en las últimas temporadas. El ex del Real Betis, que ha llegado por 4 millones de euros, está llamado a elevar el nivel de dicha demarcación y no decepcionó en sus primeros minutos con la camiseta verdiblanca.

Fran García se mostró muy activo en el partido, sobre todo en ataque porque en defensa no tuvo apenas trabajo. El de Bolaños de Calatrava se incorporó en varias ocasiones, piso el área rival en repetidas ocasiones y ganó la línea de fondo, poniendo varios centros de gran peligro. En algún momento incluso se encargó de botar el balón parado. Además, casi se estrena como goleador ya que un disparo cruzado se fue por muy poco.

En cuanto a los detalles negativos, no hay mucho que contar más allá de alguna perdida que rápidamente solucionó.

Fran García jugó la primera parte y fue sustituido por su compañero y rival de posición Junior Firpo quien la temporada pasada no cumplió con las expectativas que había depositadas en él.

Facundo Bernal, seguro, jugando fácil y con buen desplazamiento en largo

Facundo Bernal, por otro lado, jugó la segunda parte del amistoso que el Real Betis le ganó al Sportfreunde Lotte por 0-3. Más expectación había por ver al centrocampista uruguayo porque es un completo desconocido para el aficionado medio europeo el cual no ve partidos de Fluminense, equipo de donde ha llegado a cambio de unos 10 millones de euros.

Facundo Bernal dejó varios detalles. Lo más destacado fue su posicionamiento ya que el uruguayo siempre se ofreció para dar una opción de jugar a los centrales y al mismo tiempo hizo varias buenas coberturas en un lado y otro del terreno de juego. Disputó varios balones divididos y mostró capacidad para ganarlos.

Con el balón en los pies, Facundo Bernal jugó sencillo con sus compañeros, pero también se atrevió con varios pases en largo que fueron exitosos, demostrando así que tiene buen pie. Un comienzo bueno para el uruguayo el cual tendrá que corroborar cuando durante esta pretemporada el Real Betis se enfrente a rivales de mayor nivel.

No hay que sacar muchas conclusiones durante la pretemporada, pero sí es cierto que tanto Fran García como Facundo Bernal han dejado buenos detalles en sus primeros minutos con la camiseta de un Real Betis que ya se encuentra en Sevilla una vez ha terminado su primer stage en Alemania.