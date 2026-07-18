La declaración de intenciones de Pablo García: "Hacer goles es lo que más feliz me hace del mundo, más con el equipo de mi vida"

Autor de dos de los tres tantos verdiblancos ante el Sportfreunde Lotte en el primer amistoso de pretemporada, el extremo del Parque Alcosa desea "que cambie un poquito la dinámica del año pasado en cuanto a los números", pues aguarda "una temporada muy ilusionante y muy exigente"

"Muy buenas sensaciones, sí; muy contento y muy feliz por volver ya con el equipo, ¿no? A por otra nueva temporada muy ilusionante y muy exigente y nada, así da gusto volver", apuntaba tras el amistoso de este sábado ante el Sportfreunde Lotte en Alemania el bigoleador de la tarde, Pablo García, que recalcaba en los medios oficiales que en estas citas resultan más importantes otros factores aparte del resultado (que fue de 0-3, pues Nelson Deossa fabricó y marcó una pena máxima): "Sí, al fin y al cabo son equipos de categoría más baja, pero las sensaciones siempre las tiene que tener uno a gusto con su cuerpo, con su mente".

Arranque con puntería del ahora dorsal 33

Queda trabajo por delante, desde el lunes en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, con 'excursiones' a Huelva, Granada y (doble a) La Línea de la Concepción antes de un segundo 'stage' en Dublín (Irlanda). "Nosotros hemos estado 10 días trabajando y volviendo un poco de esas vacaciones en Alemania y, bueno, es verdad que tenemos que seguir progresando, seguir trabajando, pero esto acaba de empezar y queda mucho por delante", añadía el extremo canterano, que ha empezado con el punto de mira atinado: "Sí, sí, que ya me conocéis, ¿no? A mí lo más feliz que me hace en este mundo es hacer goles, y más con el equipo de mi vida, ya sean amistosos, en Copa, en competición europea o en LaLiga; siempre voy a ser de las personas más felices y, nada, espero que este año cambie un poquito la dinámica del año pasado en torno a los números".

Se le resistió el estreno goleador en LaLiga

La 25/26 no fue la temporada soñada para Pablo García, que empezó a quedarse sin oportunidades en el primer equipo, en parte por algunas oportunidades desaprovechadas (también de gol), por lo que no dudó en bajar al filial para ayudarlo en una permanencia en Primera RFEF que se esfumó en el alargue de la última jornada. El del Parque Alcosa aportó siete goles y dos asistencias en nueve partidos, aunque no fue suficiente a la postre. Su espinita, eso sí, está con los mayores, porque no pudo anotar o dar un tanto en sus 15 choques ligueros (378 minutos), si bien sacó rédito a sus 193' en la Copa del Rey con un doblete ante el Palma del Río y un regalo a Rodrigo Riquelme frente al Torrent CF.

La afición tampoco falló en tierras alemanas

Con alrededor de 5.000 espectadores en las gradas del Stadion am Lotter Kreuz, hubo una amplia representación bética, gracias a docenas de aficionados verdiblancos que residen en Alemania que se acercaron, aprovechando que era sábado, así como la visita de la Peña Bética Dreizehn Streifen, que suele acompañar al equipo en sus partidos por zonas cercanas.

"Por supuesto, siempre dar gracias a ellos, que son para nosotros un pilar súper importante en el día a día y nada; ya, a descansar el domingo y el lunes a la mañana a prepararse para el miércoles, que espero que haya muchos béticos ahí animándonos y apoyándonos (en el Trofeo Colombino, donde se augura un lleno)", zanjaba Pablo García.