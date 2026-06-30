Pablo García lanza un claro mensaje con la irrupción del Braga como opción para su salida del Betis

ESTADIO Deportivo ha podido conocer que el Sporting de Braga habría comenzado las negociaciones para poder incorporar al extremo del Parque Alcosa en este mercado de verano mientras que el jugador lanza un claro mensaje en sus redes sociales

El tiempo sin fútbol suele pasar lento, aunque el Mundial apague algo la sed de ello. Sin embargo, Sevilla ya tiene marcado en el calendario la puesta en marcha de ambas entidades, y el Real Betis volverá al trabajo la próxima semana para poder preparar una de las temporadas más ilusionantes de sus últimos años, con el regreso a la Liga de Campeones más de veinte años después como principal argumento. Aunque el balón no haya estado presente sobre el terreno de juego, casi que son más importantes los partidos que se juegan en los despachos, con movimientos constantes en la oficina verdiblanca.

A pesar de que Dani Ceballos y la salida de Altimira han copado la actualidad de estas últimas semanas, uno de los nombres que han aparecido en estas últimas horas es el de Pablo García. El extremo del Parque Alcosa dio el salto este año al primer equipo y ha sido con Dani Fragoso en este último tramo de la temporada que sigue siendo una de las grandes joyas de la cantera verdiblanca. Varios son los equipos que han mostrado interés durante estas semanas, tanto en el mercado nacional como internacional, siendo una posibilidad su salida este año del Betis.

La declaración de intenciones de Pablo García en sus redes

En la mañana de este lunes, a una semana de que comiencen los distintos tests médicos y primeros entrenamientos, el canterano verdiblanco ha dejado un claro mensaje en sus redes sociales. Con una foto suya posando, el texto muestra a las claras las ganas del jugador. "Una semana...", acompañado de un corazón bético y un emoticono señalando que pronto llegará esa fecha. Este hecho no ha pasado desapercibido para muchos aficionados y vuelve a dejar claro el compromiso que Pablo García tiene con la entidad verdiblanca. Durante estas vacaciones, el jugador ha estado entrenando junto a Víctor Salas, conocido preparador físico de futbolistas y tío del sevillista Kike Salas. Pablo sabe que esta temporada es importante para su futuro, y ya se está preparando para ello.

Habiendo pasado por todas las categorías inferiores del Real Betis, el jugador se muestra más que agradecido por todo lo que el club le ha brindado. De hecho, tal y como hemos podido conocer en ESTADIO Deportivo, el jugador no piensa ser un problema en caso de que el club decida venderlo. Muestra definitiva de su compromiso.

El Sporting de Braga apuesta por Pablo García

A una semana de que comience la pretemporada, se sigue moviendo el mercado alrededor suyas. En ESTADIO Deportivo hemos ido informando de ciertos movimientos por parte de clubes que mostraron interés en él, con entidades como Ajax, Inter de Miami o Brujas interesadas. También con equipos en España, ya que tanto Osasuna como Alavés se han interesado en él, aunque nada firme por ahora.

Sin embargo, parece que hay algo que se está cociendo y que se muestra más avanzado. Este medio ha podido conocer que el Sporting de Braga está negociando para la incorporación de Pablo García en este mercado de verano. El club que eliminó al Betis en la Europa League ha sido reconocido durante muchos años como un lugar donde las promesas españolas suelen dar un buen nivel, con casos como los de Abel Ruíz o de Pau Víctor. Con contactos con el entorno del jugador, habría que ver si hay fórmulas interesantes que puedan encajar en las intenciones verdiblancas. Por una cantidad cercana a los ocho millones de euros saldría del Betis, con distintos porcentajes y opciones que puedan llegar a plantearse. Por la parte del club, y así sigue constatando en la parte del jugador, la idea de cesión no pasa por la cabeza del Betis. Sin embargo, nada se puede elevar a definitivo, y más en un mercado tan cambiante. Así está la situación de uno de los jugadores más prometedores de los últimos años en la cantera verdiblanca.