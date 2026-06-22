Pablo García sabe cosas: su enigmático mensaje a Chupe y el 'like' del delantero del Málaga

Los aficionados verdiblancos se preguntan el porqué de la felicitación en concreto del de Alcosa, pues no han coincidido sobre un terreno de juego a priori, mientras que los hinchas blanquiazules piden explicaciones con recelo ante la posibilidad de una 'fuga' de su delantero estrella

Los emoticonos los carga el diablo. Eso deben pensar los aficionados del Málaga CF, que piden explicaciones a us 'pichichi', Carlos Ruiz Rubio, más conocido como Chupete o Chupe, por el intercambio de reacciones con el extremo del Real Betis Pablo García. De esta forma, el del Parque Alcosa felicitaba a su manera al cordobés por el ascenso costasoleño con un corazón verde y el mensaje en inglés 🔜 (pronto), con docenas de 'likes', entre ellos del propio destinatario. Aparte de la curiosidad de los aficionados heliopolitanos, enseguida brotó el recelo de los 'boquerones', pidiendo que el que fuera a la celebración del logro deportivo cuestionara al punta por este espinoso tema, que bien podría tener la explicación de que próximamente se verán sobre el campo al coincidir ya ambos clubes en la elite del fútbol español durante la 26/27.

No han compartido equipo ni se han enfrentado que se sepa

O Pablo García sabe cosas o la explicación es más sencilla de lo que parece. Pero el origen de su relación de amistad o cariño sí es desconocido. Casi dos años menos que Chupe, no han coincidido en ningún equipo o selección inferior (aunque estaba en las últimas prelistas de David Gordo, el malaguista no ha sido internacional ni en la sub 21 ni antes en otra 'Rojita'). Por edad, pese a que el hispalense ha ido saltándose escalones, tampoco se enfrentaron. En la 20/21, uno estaba en cadetes y el otro, en División de Honor Juvenil con el Séneca CF, repitiendo el curso siguiente con el San Félix... mientras el zurdo jugaba en Liga Nacional con los verdiblancos. Cuando promocionó a la máxima categoría juvenil, Carlos Ruiz ya jugaba en Tercera RFEF con el Atlético Malagueño. Sólo queda alguna selección andaluza...

El Betis no se ha movido por Chupe, pero lleva meses monitorizando al cordobés

Desde el entorno de Chupe transmiten a ESTADIO Deportivo que el Real Betis lleva meses monitorizando al artillero tras su explosión con el Málaga CF, que ha terminado materializándose en 25 goles y seis asistencias, una cifra digna de consideración. Por ahora, el interés tangible no ha pasado a mayores, por lo que no hay movimientos que hagan pensar en una ofensiva por el cordobés, que renovó hace menos de mes y medio hasta 2029 (un año más de lo que tenía firmado) con los blanquiazules, que mejoraron sensiblemente su salario (de los más bajos de la plantilla) y aumentaron un poco su cláusula, que era de ocho millones de euros, aunque con el ascenso a Primera división se habría situado en torno a los 14 millones. Una cantidad todavía accesible para un jugador de 21 años y con tamaña proyección.

El futuro de Pablo García, también en el aire: Osasuna se suma a los interesados

Como viene contando este periódico en las últimas semanas, varios clubes de España y el extranjero se han interesado recientemente por Pablo García, a quien el Real Betis tasa en diez millones de euros, aunque, por ahora, la mayoría aspira a una cesión, como mucho con opción de compra. Brujas, Ajax, Inter de Miami, Olympiacos, Deportivo Alavés y CA Osasuna (este último lo apunta hoy 'El Correo de Andalucía') han preguntado por el del Parque Alcosa, con un valor de mercado, según la web especializada 'Transfermarkt', de ocho millones y contrato en La Cartuja hasta 2029, con una cláusula de rescisión notable de 30 millones de euros. En el caso de que lleguen propuestas formas, la entidad heliopolitana deberá tomar una decisión: venderlo (manteniendo un porcentaje) o darle galones con Manuel Pellegrini.