Chupe, el gran artífice goleador del ascenso del Málaga que dejó escapar el Sevilla

No faltó a su cita anotadora en el partido de vuelta de la final del 'play off' a Primera división, disputado este sábado en Almería, reafirmando la falta de vista de quienes le dejaron escapar antes de ser juvenil de los escalafones inferiores del conjunto blanquirrojo, que ahora podría haberse hecho de oro

Abrió el marcador en Almería para el Málaga CF, enseguida se sumó su compañero de fatigas David Larrubia y, aunque descontó Leo Baptistao, el ascenso blanquiazul a Primera división era ya una realidad incontestable. Y buena parte de culpa la ha tenido él, Carlos Ruiz Rubio, conocido cariñosamente como Chupete o su abreviatura Chupe. Con 25 goles y seis asistencias en 45 partidos, se ha quedado a un tanto de Sergio Arribas, por méritos propios el 'Pichichi' de Segunda división. Y también ha visto dispararse su cotización: según la web especializada 'Transfermarkt', ya vale seis millones de euros. En Martiricos no lo soltarían por tan poco.

"Tranquilos, porque estoy donde quiero estar", apuntaba no hace mucho mientras firmaba inesperadamente su renovación. Sin duda, un premio a sus actuaciones y, en clave personal, un reconocimiento a quienes apostaron por él cuando aún era juvenil y seguía sin encontrar su sitio. Porque este cordobés que cumplirá en agosto 22 años se ha labrado su extraordinario presente con muchas horas y dianas. Formado en el Séneca, aterrizó en 2016, todavía con 11 años, en la cantera del Sevilla FC, donde estuvo hasta cadetes, con una 'mili' incluida en un club asimilado como el CD Altair. Pero, cuatro años después de llegar, se marchó.

No supieron valorarle, no se sentía a gusto... Ahora, mirar atrás es inútil, aunque, observando la evolución que ha tenido Chupe con confianza en el Málaga CF, es para tirarse de los pelos. Entonces, decidió volver al Séneca, aunque no tardaría en ser captado por el que ahora es su club. Pasó, como es costumbre en los recién llegados más modestos, por un filial cercano en juveniles como el San Félix, escalando en el Atlético Malagueño con una gran carta de presentación para dar el salto al primer equipo hace casi año y medio. El resto, como suele decirse, ya es historia.

Una cláusula todavía asequible que, eso sí, sube en Primera

Hasta su renovación el mes pasado con el Málaga CF hasta el 30 de junio de 2029, el máximo artillero de la primera plantilla blanquiazul tenía un salario muy bajo (de los menores del vestuario) y una cláusula de rescisión de ocho millones de euros que, según los mentideros futbolísticos, el Sporting de Braga (que ya pescó hace un par de años a otro 'killer' costasoleño, Roberto Fernández) estaba dispuesto a pagar. La ampliación fue solamente por una temporada más y, sobre todo, para hacer justicia, adecuando su caché a su extraordinario rendimiento. Según ha podido saber ESTADIO Deportivo, la libertad unilateral subió solamente a 10 millones, aunque con el ascenso se ha vuelto a incrementar por encima de los 14 millones.