El Málaga apuesta por el futuro con Chupe: "Estoy donde quiero estar"

El canterano amplia su contrato hasta junio de 2019 y este jueves, en la rueda de prensa de su renovación junto al director deportivo Loren Juarros, ratificó su compromiso con el cuadro de La Rosaleda

El Málaga hizo oficial días atrás la renovación hasta junio de 2029 de uno de sus jugadores más importantes: Chupe. El canterano que cumplirá el próximo mes de agosto 22 años, amplió su contrato una temporada más y este jueves ha demostrado su compromiso con el Málaga en la rueda de prensa de su renovación. También estuvo presente el director deportivo Loren Juarros.

Chupe confirmó una evidencia en el Málaga y es que desde La Rosaleda se apuesta por los canteranos y porque estos conciban a los malacitanos como un lugar donde triunfar en la élite y no como un trampolín para otro equipo: "Se ve la apuesta que (el Málaga) tiene por los canteranos. Estuvieron en contacto con mis agentes y ellos sabían que quería renovar aquí".

Chupe apuesta por el Málaga y por el ascenso a Primera

Chupe, que cuenta con una cláusula de rescisión diferente en Segunda que en Primera, quiso transmitir tranquilidad a la afición del Málaga y de paso lanzó un mensaje de confianza respecto a la lucha por estar en el play off de ascenso a Primera al final de las 42 jornadas: "He renovado y estoy donde quiero estar. Ahora toca estar centrado y estoy seguro de que lo vamos a conseguir".

Esa afición a la que Chupe le pidió tranquilidad, es la misma que tanto a él como al resto de jugadores del Málaga, le demuestra la ilusión que hay con un equipo que hace dos temporadas militaba en Primera Federación: "Vas por las calles y nos paran, es un orgullo para nosotros y se nota que estás haciendo bien las cosas. He notado que el malaguismo está ilusionado. Lo he demostrado con hechos y he renovado en un sitio donde quiero estar".

Loren Juarros no cree en que Chupe esté amarrado en el Málaga

Loren Juarros, director deportivo del Málaga, demostró que sabe bien cómo funciona el fútbol de hoy en día y que ningún contrato ata a un futbolista a un equipo. A pesar de esto, Loren Juarros valoró las ganas de Chupe por seguir en el Málaga: "Con esta ampliación demuestra su compromiso. En el fútbol profesional no hay certezas; los muros se derriban constantemente y somos conscientes de ello. Pero lo más importante es el compromiso que adquiere con el Málaga: estar aquí por todos los medios el máximo tiempo posible y llevar al Málaga a donde pensamos que debe estar. En el fútbol actual es imposible adivinar qué puede pasar".

Nuevamente insistió Juarros en el compromiso de Chupe como la mayor de las formas de 'blindar' al jugador: "Los contratos son confidenciales. ¿Blindar? Hoy en día, ¿qué es blindar? Vuelvo a decir: lo importante es el compromiso y la voluntad que ha tenido él. Él piensa que puede jugar en Primera con el Málaga y eso es lo relevante. Cuando un jugador no quiere estar en un club, las cláusulas no valen para nada. Lo importante es que las voluntades han coincidido y por ello estamos aquí".