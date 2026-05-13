La Rosaleda agota entradas para el Málaga - Racing y empuja el sueño del ascenso

El estadio malaguista colgará el cartel de ‘sold out’ en la penúltima jornada de LaLiga Hypermotion, ante un líder que puede llegar a Martiricos siendo ya equipo de Primera división

La Rosaleda volverá a llenarse. El Málaga CF ha agotado las entradas para el partido ante el Racing de Santander, correspondiente a la jornada 41 de LaLiga Hypermotion, a falta de once días para la disputa del encuentro.

El duelo tendrá una carga enorme para los dos equipos. El Racing puede llegar a Martiricos con el ascenso directo ya certificado, mientras el Málaga de Sergio Pellicer sigue peleando por entrar en el 'playoff' y mantener vivo un sueño que ha devuelto la ilusión a la afición blanquiazul.

La Rosaleda cuelga el ‘sold out’ para el Málaga - Racing

El Málaga confirmó este miércoles que ya no quedan entradas disponibles para el encuentro ante el Racing. El club había lanzado una campaña exclusiva para socios el lunes por la tarde, permitiendo retirar hasta cuatro localidades con un 30% de descuento.

La respuesta fue inmediata. En apenas unas horas, la afición agotó todo el papel disponible y garantizó otro lleno en Martiricos, una imagen que se ha repetido en los momentos grandes de la temporada.

El único margen que queda ahora depende de las localidades que puedan liberar los abonados que no acudan al partido y cedan su asiento al club. Aun así, ese número suele ser reducido y más todavía en una cita de este calibre, con el Málaga jugándose tanto en la recta final.

El Málaga se juega el playoff ante el líder de LaLiga Hypermotion

El partido ante el Racing será el último de la fase regular en La Rosaleda. Después solo quedará por saber si el Málaga consigue prolongar su temporada con la disputa del 'playoff' de ascenso, una posibilidad que hace unos meses parecía mucho más lejana.

El rival añade todavía más atractivo. El Racing de Santander es el líder de LaLiga Hypermotion y puede llegar a la Costa del Sol con el billete a Primera división ya en el bolsillo. Incluso en ese escenario, el duelo mantendría una enorme trascendencia para un Málaga que necesita sumar para asegurar su presencia entre los seis primeros.

La carga emocional es evidente. La Rosaleda no solo llenará para despedir la fase regular, sino para empujar a un equipo que ha logrado reenganchar a su gente en un tramo de competición donde cada punto puede cambiarlo todo.

La afición del Málaga vuelve a marcar diferencias en Segunda

El lleno ante el Racing confirma una tendencia clara. La afición del Málaga se ha convertido en uno de los grandes activos de la categoría y La Rosaleda compite junto a Riazor por los mejores registros de asistencia de toda LaLiga Hypermotion.

Ya se vivió un ambiente espectacular en la victoria ante el Sporting de Gijón, y todo apunta a que el partido frente al Racing tendrá un contexto todavía más potente. No es solo una cuestión de números, sino de energía competitiva.

Martiricos vuelve a sentirse como un estadio de Primera. La respuesta de la grada sostiene esa sensación de club grande, incluso en una categoría tan igualada y exigente como Segunda división.

Para el Málaga, esa conexión puede ser decisiva. En una pelea por el 'playoff' donde varios equipos llegan separados por muy poco margen, jugar el último partido en casa con el estadio lleno puede convertirse en una ventaja real.

El Málaga también moviliza a su afición hacia Ceuta

La fiebre malaguista no se queda en La Rosaleda. Antes del duelo ante el Racing, el equipo visitará el Alfonso Murube para medirse al Ceuta, y allí también habrá una presencia importante de seguidores blanquiazules.

El Málaga será el equipo visitante que más aficionados desplace esta temporada a tierras norteafricanas, otro dato que refleja el momento de ilusión que atraviesa el club. La afición ha entendido que el equipo entra en el tramo decisivo y quiere acompañarlo también lejos de casa.

Ese desplazamiento a Ceuta puede ser clave antes de regresar a Martiricos para el cierre como local. Si el Málaga llega vivo, o incluso reforzado, el partido ante el Racing puede convertirse en una de las noches grandes del curso.

La Rosaleda prepara una noche de Primera para decidir el futuro del Málaga

El ‘sold out’ ante el Racing es mucho más que una buena noticia de taquilla. Es una declaración de intenciones de una afición que quiere volver a sentirse protagonista en la pelea por el ascenso.

El Málaga ha conseguido recuperar el pulso competitivo y social en el momento justo. La penúltima jornada puede encontrar a un Racing celebrando o rozando Primera, y a un equipo blanquiazul jugándose su derecho a soñar con el 'playoff'.

La Rosaleda estará llena, el ambiente será de partido grande y el margen de error será mínimo. Martiricos vuelve a prepararse para una noche de esas que explican por qué el Málaga, incluso en Segunda, sigue teniendo una afición de primera.