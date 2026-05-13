Por mucho que duela, el escudo no le sirve a Cádiz y Real Zaragoza

Maños y andaluces están viviendo una temporada en Segunda división para olvidar. Los de David Navarro están al borde del descenso a Primera RFEF y los de Idiakez (el tercer entrenador de la temporada) solo están separados del pozo por tres puntos

Cádiz y especialmente Real Zaragoza tienen muchas papeletas de terminar la temporada con un descenso a Primera RFEF bajo el brazo. Andaluces y aragoneses están viviendo una temporada para olvidar aunque si finalmente terminan descendiendo, la 2025/26 pasará a la memoria negra de ambos conjuntos por todo lo que conlleva abandonar el fútbol profesional.

La estrepitosa caída del Cádiz para rozar el descenso en LaLiga Hypermotion

Si hablamos del Cádiz, hace dos campañas los andaluces jugaban en Primera división, descendieron en la 2023/24 junto a Almería y Granada y esta campaña parecía que sería la del regreso a la élite del fútbol español. El Cádiz terminó la primera vuelta en puestos de play off de ascenso pero con solo un triunfo en los últimos 18 partidos y cinco puntos conseguidos, la caída del equipo ha sido insalvable.

Esta racha se ha llevado por delante los puestos de Gaizka Garitano y Sergio González y de momento está señalando también a Idiakez. El descenso para el Cádiz está a tres puntos y gracias ya que el Huesca no logró puntura en la 39 ante la Real Sociedad B.

El Real Zaragoza lleva tiempo jugando con el fuego del descenso

El caso del Real Zaragoza es la crónica de una muerte anunciada. Los maños, que descendieron por última vez desde primera en la 2012/13, terminaron la pasada temporada en la posición 18 de la mano de Gabi Fernández. El ex futbolista terminó despedido y tras él llegaron Emilio Larraz de manera interina, Rubén Sellés (20 encuentros) y David Navarro que comanda el barco maño desde marzo. El Real Zaragoza podría certificar su descenso a Primera RFEF antes del final de temporada si se dan una serie de resultados que condenarían a los maños.

El escudo no les sirve a Cádiz y Real Zaragoza

Con estos datos sobre la mesa, se demuestra que LaLiga Hypermotion es el ejemplo perfecto de que el 'respeto' por los históricos no existe. El Cádiz jugaba en Primera hasta hace nada y el Real Zaragoza es uno de los equipos españoles con un título europeo como es la ya desaparecida Recopa que lograron los maños en mayo de 1995.

Dos equipos, con pasados gloriosos que por suerte o por desgracia, según el ojo que lo mire, no serán los últimos de 'esta clase' en abandonar el fútbol profesional. Muchos pensaban, incluso dentro del propio Cádiz y del Real Zaragoza, que no descenderían. "¿Cómo va a bajar el Real Zaragoza?", "Cómo va a bajar el Cádiz?", se preguntaban muchos aficionados al fútbol cuando veían y ven la situación de ambos equipos en Segunda división.

Málaga y Deportivo de La Coruña ya estuvieron en Primera RFEF

La respuesta es sencilla: si los resultados no salen, ya puedes tener grandes aficiones como las de Cádiz y Real Zaragoza que casi nada te salvará de caer al infierno de Primera RFEF. La historia reciente del fútbol español tiene claros ejemplos de equipos históricos, que antaño jugaron incluso la Champions League y que tras diversas circunstancias terminaron mordiendo el polvo cayendo a la tercera categoría del fútbol español (la primera no profesional).

Málaga y Deportivo de La Coruña son los casos más recientes aunque en La Rosaleda y en Riazor ahora estén disfrutando de unos equipos que pelean por volver a Primera en esta 2025/26. Si finalmente se terminan consumando los descensos de Cádiz y Real Zaragoza, será un momento triste para los aficionados más clásicos pero se volverá a demostrar la grandeza de un deporte que no entiende de historia y sí de resultados.