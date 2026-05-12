Nicolás Larcamón gana fuerza para liderar al nuevo Sporting tras la salida de Borja Jiménez

El club rojiblanco avanza en la negociación con el técnico argentino, aunque todavía no hay acuerdo cerrado y Diego Martínez aparece como alternativa nacional

El Sporting de Gijón acelera la búsqueda de entrenador para la próxima temporada. Tras la decisión de Borja Jiménez de no cumplir el año de contrato que le quedaba, la entidad rojiblanca ha intensificado las conversaciones por Nicolás Larcamón.

El técnico argentino, de 41 años, aparece ahora mismo como la vía principal para liderar el nuevo proyecto asturiano. La negociación ha avanzado, pero todavía no está cerrada y en Mareo no se espera una resolución inmediata, según informa La Voz de Asturias. Mientras Diego Martínez emerge como segunda opción.

Nicolás Larcamón, la principal opción del Sporting de Gijón

El Sporting ha movido ficha por Nicolás Larcamón. El entrenador de La Plata, sin equipo desde su salida de Cruz Azul el pasado mes de abril, está valorando la propuesta rojiblanca y ha empezado a recopilar información sobre la plantilla y la situación actual del club.

Las gestiones del lunes fueron intensas. Hubo contactos permanentes con su agente, Federico Capece, y también con el propio técnico, mientras José Riestra regresaba a Asturias desde México en una jornada marcada por viajes, escalas y conversaciones a distancia.

José Riestra busca cerrar pronto al nuevo entrenador del Sporting

La intención del presidente ejecutivo del Sporting es resolver cuanto antes el relevo en el banquillo. La salida anunciada de Borja Jiménez ha cambiado por completo el calendario de trabajo y ha convertido en urgente una decisión que marcará toda la planificación deportiva.

Riestra quiere que el futuro entrenador participe desde el inicio en el diseño de la plantilla. No es un asunto menor, porque el Sporting ya tenía identificadas varias posiciones a reforzar antes de que estallara la crisis del banquillo.

La lista inicial de necesidades incluía un portero, un lateral derecho, un lateral izquierdo, dos centrales, un mediocentro, un extremo vertical con desborde y un delantero centro. Ahora, todo ese mapa deberá pasar por el filtro del nuevo técnico.

Larcamón ve en el Sporting una puerta de entrada a Europa

El proyecto rojiblanco puede resultar atractivo para Larcamón por un motivo evidente: le abriría la puerta al fútbol europeo. El argentino ha construido su carrera entre Venezuela, Chile, México y Brasil, pero todavía no ha tenido una experiencia en una liga del continente.

Ese salto, sin embargo, exige ajustes. El factor económico es uno de los puntos que todavía deben resolverse, ya que Larcamón venía de manejar contratos importantes en México. Para llegar al Sporting tendría que adaptarse a otro escenario financiero.

El estilo de Nicolás Larcamón encaja con la idea de Orlegi

Larcamón representa un perfil atractivo por su propuesta. Sus equipos suelen buscar un fútbol proactivo, con personalidad y con voluntad de asumir la iniciativa, aunque sin cargar todo el peso del plan en el orden defensivo.

Su gran aval reciente está en México, donde conquistó la Concachampions con el Club León en 2023. También dirigió al Cruzeiro en Brasil, una experiencia de máxima exigencia que amplió su recorrido internacional.

Diego Martínez aparece como alternativa española para el Sporting

Aunque Larcamón es la vía principal, el Sporting también maneja una lista reducida de entrenadores españoles que gustan dentro del club. Entre ellos aparece Diego Martínez, técnico vigués de 45 años, como indica El Comercio.

No hay una negociación abierta con él al nivel de la que existe con Larcamón, pero su nombre está encima de la mesa si el Sporting decide mirar de nuevo al mercado nacional. Su experiencia en España y su conocimiento de contextos exigentes le convierten en una alternativa coherente.

Borja Jiménez afronta un final incómodo con el Sporting

Mientras el club trabaja en el futuro, Borja Jiménez debe terminar el presente. El técnico abulense sigue al frente del equipo, pero su situación es incómoda después de anunciarse que no continuará la próxima temporada.

Le quedan tres partidos: la visita al Real Zaragoza, el último encuentro en El Molinón ante el Almería y la salida a Granada. Tres citas que llegan sin opciones reales de ‘playoff’ y con un vestuario obligado a competir por profesionalidad.

El duelo ante el Zaragoza será especialmente delicado. El conjunto aragonés podría descender matemáticamente si pierde ante el Sporting, en una de las caídas más duras del fútbol español reciente. Se espera un ambiente de protesta y máxima tensión en La Romareda.

El Sporting tampoco llega bien. Solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos y fuera de casa no vence desde el 17 de enero, cuando visitó a la Cultural Leonesa. Después de una temporada que se ha quedado sin el premio del ‘playoff’, el siguiente paso exige una dirección clara, una plantilla mejor armada y un banquillo capaz de devolver al equipo a la pelea real por el ascenso.