Borja Jiménez se va del Sporting tras perder la fe: "Hay que estar convencido al 100%"

El técnico rojiblanco no seguirá en Gijón la próxima temporada pese a tener contrato hasta 2027 y niega que su salida esté vinculada al proyecto de Orlegi, mientras prepara el duelo ante el Málaga CF en LaLiga Hypermotion

El Sporting de Gijón ya busca entrenador para la próxima temporada. El club rojiblanco ha anunciado este viernes que Borja Jiménez dejará el banquillo al final del curso tras alcanzar un acuerdo entre ambas partes.

El técnico abulense, que llegó en otoño para sustituir a Asier Garitano, explicó después su decisión en Mareo. Aseguró que no tiene otro club firmado y que da un paso a un lado por una cuestión de convencimiento personal.

Borja Jiménez dejará el Sporting al final de la temporada

El anuncio llegó de forma inesperada, especialmente porque Borja Jiménez tenía contrato hasta junio de 2027. El Sporting confirmó en un comunicado oficial que club y entrenador han decidido cerrar su relación contractual cuando termine la actual campaña.

La entidad explicó que la decisión se ha tomado “tras haber realizado un análisis de la situación en las últimas semanas” y que ambas partes entienden que es “lo más favorable”. También agradeció al técnico el trabajo realizado desde octubre y dejó claro que mantiene su confianza en él para afrontar el tramo final del curso.

Borja Jiménez explica por qué no sigue: “Es una decisión meditada”

El propio Borja Jiménez quiso dar la cara en la rueda de prensa previa al partido ante el Málaga. El técnico negó cualquier salida traumática y defendió que la decisión nace de una reflexión personal: “Creo que es una decisión meditada y siendo coherente conmigo mismo. Hay que ser honesto y sincero, hay que estar convencido al 100%”.

El entrenador aseguró que comunicó su postura al club hace varias semanas y agradeció la comprensión de la entidad. También reconoció que entiende el desconcierto entre la afición: “Entiendo que haya parte de la afición que no la entienda, pero lo he hablado con el club y hemos llegado a un acuerdo de forma conjunta”.

Sporting y Borja Jiménez niegan que la salida esté ligada al proyecto de Orlegi

Una de las claves de la comparecencia fue separar su salida del futuro proyecto deportivo. Desde el Sporting se había transmitido que Borja Jiménez iba a tener un papel importante en la planificación de la próxima plantilla, especialmente por la buena sintonía con el presidente ejecutivo, José Riestra.

El técnico fue tajante al negar que su marcha tenga relación con falta de ambición o desacuerdos internos. Según explicó, el club ya trabaja en una línea sólida para construir un equipo capaz de pelear por el regreso a Primera división: “No intentéis vincular mi salida al futuro del club. Están trabajando en hacer las cosas mejor cada año para devolver al equipo a Primera”.

El Sporting no alcanzó el ‘playoff’ y el rendimiento también pesó

Borja Jiménez llegó a Gijón con el objetivo de meter al equipo, como mínimo, en la pelea por el playoff de ascenso. El inicio de su etapa sirvió para alejar al Sporting de una situación complicada, pero el equipo no logró engancharse de manera definitiva a la zona alta.

El entrenador admitió que el rendimiento deportivo ha influido dentro de un “cúmulo” de factores: “Hemos estado cerca de la promoción, pero nunca hemos terminado de engancharnos al 100% a esos puestos”.

Ante el Málaga, el primer partido del Sporting tras el anuncio de Borja Jiménez

El Sporting visita este sábado La Rosaleda para medirse al Málaga en un partido que llega con el foco puesto inevitablemente en el banquillo rojiblanco. Borja Jiménez seguirá dirigiendo al equipo hasta final de temporada y quiere cerrar el curso lo más arriba posible.

El técnico avisó de la dificultad del rival, al que ve en un gran momento mientras pelea por mantenerse en los puestos de ‘playoff’: “Nos enfrentamos a un equipo que ha hecho las cosas muy bien en el segundo tramo de competición”.

El anuncio abre una nueva etapa en el Sporting antes incluso de que termine la temporada. La dirección deportiva deberá encontrar un nuevo entrenador para liderar el proyecto 2026-27, mientras Borja Jiménez intenta despedirse con profesionalidad y con la mejor clasificación posible.