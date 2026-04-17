Vizcaíno estalla en Cádiz y responde a los insultos tras la crisis institucional

El presidente del conjunto gaditano analiza la mala racha deportiva en LaLiga Hypermotion y lanza un mensaje para quienes cargan contra la directiva, mientras Sergio González centra el foco en el partido ante el Sporting

Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz, ha reaccionado con contundencia tras los insultos recibidos en los últimos días en plena crisis deportiva del equipo. Lo hizo durante un acto con aficionados en Puerto Real, en el marco de la Semana Cultural de una peña cadista.

El dirigente quiso dar la cara en un momento delicado para el club, marcado por una racha muy negativa de resultados y un ambiente de tensión creciente entre un sector de la afición y la directiva.

Vizcaíno responde a los insultos y defiende al Cádiz CF

El máximo mandatario del Cádiz no esquivó la polémica y se mostró tajante al valorar los insultos recibidos. Durante su intervención, dejó claro que las críticas personales traspasan una línea que afecta al club.

“Los que insultan no están insultando al presidente, están insultando al Cádiz Club de Fútbol”, afirmó, subrayando que ese tipo de comportamientos no tienen cabida en el estadio. Además, quiso destacar la actitud general de la afición, diferenciando entre una minoría crítica y el grueso del público que sigue apoyando al equipo.

Una racha alarmante que agrava la tensión en el entorno

La situación deportiva del Cádiz es uno de los principales focos de preocupación. El equipo atraviesa una dinámica muy negativa, con solo cuatro puntos sumados de los últimos 42 en juego.

Este rendimiento ha llevado al equipo a una posición comprometida, a cuatro puntos de caer a la zona de descenso, con la sensación de riesgo real de caer a la categoría de bronce. La derrota en la última jornada ante el Andorra por 0-1 intensificó el malestar en la grada del Nuevo Mirandilla.

El contexto ha derivado en movilizaciones de aficionados, como la concentración organizada antes del mencionado último encuentro, reflejando el descontento acumulado en la ciudad andaluza, que ve como su equipo puede dejar de pertenecer al fútbol profesional.

El presidente insiste en los “brotes verdes” pese a los resultados

A pesar del escenario adverso, Vizcaíno trató de lanzar un mensaje de optimismo. El dirigente aseguró ver señales positivas en el rendimiento del equipo. “Yo siempre veo brotes verdes en el equipo, ayer los vi más que nunca”, explicó, defendiendo que el Cádiz mereció al menos igualar el marcador ante el Andorra.

También incidió en la falta de fortuna como uno de los factores que están condicionando los resultados en este tramo de la temporada. Un mensaje que no termina de convencer a la afición, cuando restan siete jornadas de competición.

Sergio González apela al carácter del equipo ante el Sporting

En el plano deportivo, el técnico cadista, Sergio González, también analizó la situación antes del próximo compromiso de Liga. El entrenador pidió personalidad a sus jugadores para revertir la dinámica: "El colectivo está por encima de todo para ser competitivos".

El duelo ante el Real Sporting se presenta como una oportunidad clave para cambiar la tendencia y recuperar confianza. El conjunto gijonés, a nueve puntos de los puestos de ‘playoff’, quiere apurar sus opciones en El Molinón ante un Cádiz venido a menos.

Sergio González durante el Cádiz - Córdoba de LaLiga Hypermotion

Un momento decisivo para el futuro inmediato del Cádiz

El Cádiz afronta ahora un tramo de temporada determinante, donde cada partido será clave para definir su futuro en la categoría. La presión es máxima tanto en el vestuario como en la grada.

La combinación de malos resultados y tensión institucional convierte este periodo en uno de los más delicados de los últimos años para el club. El desenlace de las próximas jornadas marcará si el equipo es capaz de reaccionar o si la crisis termina teniendo consecuencias más graves en su trayectoria deportiva.