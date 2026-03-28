El Cádiz de Sergio González se pone en peligro en LaLiga Hypermotion

Los cadistas cayeron por 2-1 ante el Ceuta y podrían terminar la jornada al borde de los puestos de descenso si Leganés y Real Valladolid sacan adelante sus partidos

El Cádiz visitaba este sábado el Alfonso Murube en un encuentro que se podría tomar como el de la redención ya que caballas y cadistas necesitaban los tres puntos para reconducir sus situaciones clasificatorias además de romper las rachas negativas. El Cádiz no pudo con el Ceuta ya que Marcos Fernández en el 21 y posteriormente Kovacevic en propia puerta cuando desvió un disparo del propio Marcos Fernández, pusieron por delante a los de José Juan Romero. Roger Martí recortó distancias en el 78 pero fue insuficiente para que los de Sergio González rescatasen un punto en el Alfonso Murube.

El Cádiz de Sergio González no frena la cáida libre en Segunda división

El Cádiz se las prometía felices con la llegada de Sergio González y es que el técnico regresó de manera triunfal con una victoria ante el Mirandés. Pero la derrota ante el Málaga la pasada jornada por 0-3 y una serie de problemas extra deportivos han enrarecido notablemente el ambiente en torno al cuadro amarillo.

La derrota de este sábado ante el Ceuta no ha hecho nada más que aumentar esa sensación que el Cádiz está en plena caída libre y que de momento no ha frenado esa bajada. Los gaditanos ocupan actualmente la posición número 16 con 38 puntos pero esto podría cambiar este mismo sábado.

El Cádiz deberá estar muy pendiente de lo que suceda en La Rosaleda entre el Málaga y el Leganés y en el José Zorrilla entre el Real Valladolid y el Burgos. En el primero de los casos, un empate de los pepineros ante los malacitanos supondría igualar a puntos a los de Sergio González.

En el caso de los vallisoletanos, el triunfo de los de Fran Escribá serviría para adelantar al Cádiz en la tabla. Por lo tanto, el Cádiz podría terminar la jornada 32 en la posición número 18 en una caída del equipo escandalosa ya que es importante recordar que los amarillos terminaron la primera vuelta en puestos de play off de ascenso.

Segio González alerta del peligro al que se enfrenta el Cádiz

Tras caer ante el Ceuta y sabedor Sergio González de que el Cádíz está en una dinámica muy peligrosa, alertó el técnico de la necesidad de darle la vuelta a la situación cuanto antes: "Cada acción nos pesa mucho más que al rival. El equipo quiere, pero está encogido y no acaba de soltarse. Tenemos que reaccionar ya, porque se nos puede complicar".

También habló Sergio González de recuperar la confianza: "Hay que afrontarlo con entereza, tenemos que recuperar la confianza del propio futbolista en querer hacer las cosas bien. El equipo está atenazado, está pequeño, les está pesando el hecho de jugar al fútbol".