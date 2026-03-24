El polémico vídeo de Ontiveros de fiesta ya tiene consecuencias en el Cádiz

El marbellí, que acumula una temporada desastrosa en lo que a números se refiere y con su estado físico sumamente cuestionado, fue 'pillado' junto a otros compañeros como Raúl Pereira y Alfred Caicedo después de perder ante el Málaga. David Gil, capitán del equipo, fue contundente: "Ha habido su charla y habrá su castigo"

El Cádiz es el ejemplo perfecto del refrán que dice que 'a perro flaco todo se le vuelven pulgas'. El cuadro de ahora Sergio González y hasta hace no mucho de Gaizka Garitano, realizó una primera vuelta de la temporada que ilusionó al Nuevo Mirandilla con un regreso a Primera después del descenso de 2024.

Todo iba bien hasta que en la segunda vuelta empezaron a torcerse las cosas y el Cádiz terminó despidiendo a Gaizka Garitano hace poco más de dos semanas. Pero antes del despido del vasco, el propio técnico había comentado públicamente la falta de forma de Ontiveros. Estas declaraciones fueron respaldadas tanto por el director deportivo Juan Cala como por el presidente Manuel Vizcaíno.

Ontiveros, lejos de asumir las críticas y tratar de revertirlas con fútbol, lanzó una polémica indirecta en sus redes sociales en las que 'usando' un video del ex futbolista Riquelme, dio a entender que en el fútbol de hoy en día se prestaba demasiada atención al físico y no tanto como se debiera a lo técnico. Entre tanto, con la salida de Gaizka Garitano llegó Sergio González y en la primera imagen que publicó Ontiveros junto al nuevo técnico, saltaron las alarmas porque el marbellí aparecía con muletas.

El propio Sergio González declaró el día de su presentación que conocía a Ontiveros de su etapa en el Real Valladolid y que creía en su recuperación para la causa cadista. Pues se ve, al menos después del último vídeo en el que ha aparecido Ontiveros, que el habilidoso jugador está apostando más por disfrutar de la vida y no tanto por dar un paso al frente y ser ese jugador que enamoró al Cádiz el pasado curso.

El video de Ontiveros de fiesta junto a otros jugadores del Cádiz

El vídeo, publicado este pasado lunes por la cuenta de X (antes Twitter) 'CádizCF Leaks' muestra a Ontiveros junto a otros dos jugadores de la entidad amarilla como son Raúl Pereira, que fue titular ante el Málaga y Alfred Caicedo, que no participó en la última derrota cadista, en una discoteca de fiesta. Según informó la cuenta citada anteriormente, los tres jugadores del Cádiz estaban de fiesta después de perder ante el Málaga y teniendo entrenamiento al día siguiente a las 10:30 horas.

El video de la polémica ya ha tenido consecuencias en el Cádiz

Este video ha circulado por las redes sociales como la pólvora y este mismo martes, David Gil, capitán del Cádiz, informó en declaraciones a Radio Cádiz que ya había tenido consecuencias: "Obviamente ha habido su charla y habrá su castigo. Es de ser muy poco listo lo que han hecho este fin de semana. Y más hoy en día con la facilidad en la que se viraliza todo. Es de ser muy poco listos. Es una falta de respeto. Como bien hemos hecho y nos han enseñado anteriores capitanes, los trapos sucios se barren dentro de casa y privadamente. Así va a quedar. Es de ser muy poco listos. Han pedido perdón y están arrepentidos, pero es de ser muy poco listos".