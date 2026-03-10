Saltan las alarmas con Ontiveros en el Cádiz y su última imagen pública, junto a Sergio González

El marbellí compartió una foto en su perfil oficial de Instagram en el que se le ve junto a Sergio González pero lo preocupante es que el jugador aparece con muletas

Ontiveros no está teniendo su mejor temporada en el Cádiz y eso si el propio jugador nacido en Marbella no lo remedia, será el resumen de la 2025/26 para el atacante. Ontiveros maravilló al Cádiz y lo llevó a la permanencia el pasado curso en LaLiga Hypermotion con 10 goles y seis asistencias.

Si bien es cierto, a Ontiveros se le hizo un poco largo el final de la temporada ya que varias lesiones le impidieron poner el broche de oro a un gran curso. A pesar de ello, Ontiveros fue decisivo a falta de cuatro jornadas para darle la victoria a los de Gaizka Garitano ante el Almería y sellar la permanencia en Segunda división.

Ontiveros hace saltar las alarmas al aparecer con muletas en su última imagen con el Cádiz

Ontiveros empezó esta 2025/26 entre algodones y siendo ese jugador que todo el mundo quería que volviese porque supondría darle un plus de rendimiento al Cádiz. Ahí se quedó todo, Ontiveros regresó pero nunca ha llegado a ser el de la pasada temporada y todo explotó cuando Gaizka Garitano fue cuestionado sobre el jugador marbellí y el técnico vasco no dudó en hablar de su condición física.

Después llegaron los mensajes del director deportivo Juan Cala refrendando las palabras del entrenador, un vídeo del jugador en redes en el que usando palabras de Riquelme apostaba por el talento en primer lugar y luego por el físico y por último un nuevo palo del presidente Manuel Vizcaíno.

La imagen de Ontiveros que asusta al Cádiz

Los malos resultados del Cádiz terminaron por costarle el puesto a Gaizka Garitano y con la llegada de su sustituto Sergio González, se abre una nueva etapa para Ontiveros en el Cádiz. El propio Sergio González fue cuestionado este pasado lunes en su presentación por Ontiveros y el técnico catalán confesó que ya lo conocía de su etapa en el Real Valladolid y que sabía de su importancia para el equipo aunque desconocía el tiempo que iba a estar parado.

"Lo que te puedo decir de Ontiveros es que ya lo tuvimos en Valladolid. Lo conozco bien. Ahora está lesionado. Es un futbolista muy importante y para el proyecto de futuro. No sé cuanto tiempo va a estar parado ahora. Ojalá podamos contar con el en una buena versión", declaró Sergio González.

Pero la última imagen de Ontiveros, lejos de ser premonitoria sobre una pronta vuelta a la actividad con el Cádiz, es más bien todo lo contrario. Ontiveros ha compartido una imagen en su cuenta personal de Instagram en la que se le ve junto a Sergio González y la sorpresa llega cuando el jugador marbellí aparece andando con muletas.

Ontiveros no estuvo en la convocatoria ante el Real Zaragoza pero si se sentó en el banquillo ante el Eibar por lo que se podría deducir que la lesión de talón no está avanzando como debiera o por el contrario se ha optado por ser más conservadores para su reaparición. Sea como fuere, Ontiveros ahora mismo está 'fuera' del Cádiz y su última oportunidad esta temporada la tiene en la mano Sergio González.