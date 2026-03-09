Sergio González se emociona en su presentación con el Cádiz y da la última hora de la situación de Ontiveros

El técnico catalán fue presentado este lunes después de hacerse oficial que sería el sustituto de Gaizka Garitano y habiendo dirigido ya su primer entrenamiento

La última vez que Sergio González entrenó a un equipo profesional fue en enero de 2024 y lo hizo precisamente con el Cádiz. Este lunes, con la despedida de Gaizka Garitano ya hecha oficial y el propio Sergio González puesto a los mandos del entrenamiento, fue presentado horas después en la sala de prensa amarilla. Sergio González toma el mando del Cádiz con la intención de que rompa la racha de ocho jornadas sin ganar en LaLiga Hypermotion y devolver al equipo a la pelea por los puestos de play off de ascenso.

Sergio González estuvo acompañado del director deportivo Juan Cala y del presidente Manuel Vizcaíno. Este último elogió la figura de Sergio González y el plus que da que el catalán haya sido futbolista antaño: "En este caso, sobra la presentación más amplia. Todos lo conocemos. Le damos la enhorabuena de estar aquí. Sergio, si tiene una virtud, es que es uno de esos entrenadores que son futbolistas. Para lo bueno y para lo malo, es inmediato. Independientemente de que es una plantilla nueva. Ha llegado para resolver esa situación de bloqueo que tiene actualmente la plantilla. Confiamos todos y estamos ilusionados de pensar que esto se ha quedado en una mala racha".

Sergio González se emociona al hablar de su hijo y el Cádiz

Sergio González fue preguntado sobre las palabras que dijo el día que se despidió del Cádiz en enero de 2024 al referirse a su hijo y que este no podría presumir de que su padre era entrenador del conjunto amarillo. Al recordar ese momento, Sergio González volvió a emocionarse: "Mi hijo me decía que ya puede decir en el colegio que su padre es entrenador del Cádiz".

La imagen del Cádiz desde fuera según Sergio González

Sergio González demostró que seguía al Cádiz muy de cerca cuando comentó que desde fuera se veía al equipo muy bien y con gente joven: "Ha habido episodios donde el equipo, desde fuera, se le ha visto muy bien. Nosotros, desde fuera, hemos visto un equipo de gente joven. Tenemos que recuperar el hambre de ellos y los veteranos que tenemos. Tenemos un abanico interesante a nivel táctico".

Pero desde dentro, Sergio González tendrá que cambiar el momento de enfado que vive la afición amarilla: "Tenemos que transmitirlo con actos. Lo más importante es el fútbol que demos. Los necesitamos y para eso tenemos que dar energía y esa gasolina. Quiero enviar un mensaje óptimo. El hecho que vea que el equipo corre, trabaja y aprieta. Queremos que ellos se den cuenta que pueden estar a nuestro lado gracias a nosotros".

El técnico catalán apostó por cambiar la dinámica de resultados y no hablar de las situaciones internas del grupo: "El análisis nos tiene que servir para darle una evolución a ellos. Cuando hay una mala dinámica te puedes ir fuera incluso hacer bien las cosas. Queremos intentar cambiar esa dinámica de resultados. Permíteme que no lo diga (lo que han hablado). Son situaciones muy internas que tenemos que manejar". Además, fue contundente en relación a los motivos para volver: "Uno siempre vuelve donde fue feliz".

La situación de Ontiveros como tarea para Sergio González

Uno de los entuertos con los que tendrá que lidiar Sergio González en el Cádiz es con el momento de Ontiveros. El marbellí fue señalado anteriormente por Gaizka Garitano, Manuel Vizcaíno y Juan Cala. El nuevo entrenador reconoció que lo conoce bien de su pasado en el Real Valladolid: "Lo que te puedo decir de Ontiveros es que ya lo tuvimos en Valladolid. Lo conozco bien. Ahora está lesionado. Es un futbolista muy importante y para el proyecto de futuro. No sé cuanto tiempo va a estar parado ahora. Ojalá podamos contar con el en una buena versión".