Oficial, Sergio González regresa al banquillo del Cádiz CF

El Cádiz Club de Fútbol ha anunciado el regreso de Sergio González como nuevo entrenador del primer equipo amarillo, el técnico catalán inicia así una nueva etapa en el banquillo cadista, al que vuelve después de haber dejado una huella importante durante su anterior etapa en el club

La decisión ya está tomada en el Nuevo Mirandilla y el elegido para tratar de cambiar el rumbo del Cádiz es un viejo conocido de la casa. Sergio González vuelve al club gaditano después de haber protagonizado una etapa muy recordada por la afición, en la que logró mantener al equipo en Primera División durante dos temporadas consecutivas. Su regreso se produce, sin embargo, en un contexto muy distinto al que vivió en su anterior ciclo, con el conjunto amarillo necesitado de recuperar sensaciones y resultados cuanto antes.

El técnico catalán vuelve a asumir el reto tras la salida de Gaizka Garitano, en una decisión que responde tanto a su conocimiento del club como a la buena relación que siempre ha mantenido con la entidad y su entorno. En Cádiz nunca se olvidó el trabajo que realizó durante su primera etapa, marcada por la capacidad de competir en situaciones límite y por una identidad muy clara sobre el terreno de juego. Aquella conexión con el vestuario, con la afición y con el propio club ha sido uno de los factores que han facilitado que ambas partes vuelvan a unir sus caminos en este momento de la temporada.

La primera etapa de Sergio González en el Cádiz comenzó en enero de 2022, cuando aterrizó en el banquillo amarillo en una situación complicada. El equipo estaba inmerso en la pelea por la permanencia y necesitaba reaccionar con urgencia para seguir compitiendo en la élite del fútbol español. El técnico consiguió reorganizar al equipo desde la solidez defensiva, reforzar el compromiso colectivo del vestuario y dotar al Cádiz de una identidad competitiva que terminó siendo clave para lograr la salvación.

Aquella permanencia supuso un punto de inflexión para el club, que en la temporada siguiente volvió a afrontar un curso muy exigente. Bajo la dirección de Sergio González, el equipo volvió a responder en los momentos decisivos y consiguió mantenerse nuevamente en la máxima categoría. Su capacidad para competir ante rivales de mayor presupuesto y para sacar rendimiento en contextos de máxima presión terminó consolidando su figura en la historia reciente del banquillo cadista, hasta convertirse en el entrenador con más partidos dirigidos al club en Primera División.

Tras su salida en enero de 2024, el técnico no había vuelto a los banquillos. Ahora lo hace de nuevo con el objetivo de ayudar al Cádiz a reencontrarse con las buenas sensaciones y, sobre todo, con los puntos que permitan mejorar su situación deportiva. La entidad amarilla confía en que su experiencia en escenarios complicados y su conocimiento del club vuelvan a ser factores determinantes para afrontar este nuevo desafío.

El acuerdo alcanzado entre ambas partes contempla que Sergio González firme por lo que resta de la presente temporada y una campaña adicional. Junto a él regresan también varios integrantes de su anterior cuerpo técnico. Carlos Sánchez, que ya trabajó a su lado durante su anterior etapa en la Tacita, ejercerá como segundo entrenador, mientras que Sergio Dorado volverá a encargarse de la preparación física del primer equipo.

El técnico se pondrá al frente de la plantilla este lunes en la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz, donde dirigirá su primera sesión de entrenamiento en este nuevo ciclo. Posteriormente, el club ha programado su presentación oficial a las 13:30 horas en la sala de prensa del estadio, un acto en el que el entrenador catalán explicará sus primeras impresiones tras confirmarse su regreso y en el que comenzará a marcar las líneas de trabajo para intentar reactivar al equipo en el tramo decisivo de la temporada.