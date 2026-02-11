Manuel Vizcaíno también opina sobre la situación de Ontiveros en el Cádiz

El presidente de la entidad cadista no se escondió en 'Territorio Cadista' y declaró que "se siente "decepcionado" con marbellí. Anteriormente ya hablaron el propio jugador además de Juan Cala y Gaizka Garitano quien hizo público su estado de forma

El Cádiz parece que se está contagiando del mal tiempo que ha vivido la ciudad denominada como 'La Tacita de Plata' y que ha dejado muchos litros de agua en forma de lluvia tras el paso de las borrascas Leonardo y Marta. El Cádiz sumó el pasado fin de semana su cuarta derrota consecutiva en un partido en el que el Almería le pasó por encima ante la presencia del público del Nuevo Mirandilla. El Cádiz no perdía cuatro partidos consecutivos en Segunda división desde 2007 cuando a las órdenes de Antonio Calderón terminó bajando a la ya desaparecida Segunda B y ahora denominada Primera RFEF.

La polémica con Javier Ontiveros sigue creciendo en el Cádiz

A los malos resultados del Cádiz se suma el 'caso Ontiveros'. Todo empezó a final de enero con las declaraciones de Gaizka Garitano en las que comentaba que el Cádiz cambia cuando Ontiveros está bien y que aún no habían conseguido que llegase a su mejor nivel: "El equipo cambia cuando Ontiveros está bien, pero no estamos consiguiendo que llegue al cien por cien", declaró.

A estas palabras le siguió la ratificación de las mismas por parte de Juan Cala, director deportivo de los gaditanos en las que respaldaba lo que había comentado días atrás Garitano: "El míster lo explico a la perfección. Él exige que los parámetros físicos y deportivos tengan una serie de ítems y él no lo está cumpliendo. Con esas declaraciones, él seguro que da un paso adelante. Estoy convencido y él está casi convencido de hacerlo", afirmó.

Ontiveros reaccionó pero quizás no como le hubiese gustado a los aficionados del Cádiz y a sus propio entrenador. El jugador nacido en Marbella publicó en su cuenta de Instagram un vídeo del ex futbolista Riquelme en las que el argentino hablaba de la importancia de jugar bien y no tanto de tener parámetros físicos concretos.

Manuel Vizcaíno, decepcionado con Ontiveros

El último en sumarse a la polémica en torno a Ontiveros y su cuestionado estado de forma en esta temporada con el Cádiz ha sido Manuel Vizcaíno. El presidente de la entidad amarilla habló en 'Territorio Cadista' sobre la situación de Ontiveros y no dudó en mostrarse decepcionado al tiempo que le pedía que diese un paso hacia delante: "Estoy decepcionado con Ontiveros. Creo que tiene que dar un paso adelante y no lo está dando. Dicho esto, Ontiveros es un jugador que sabemos cómo es, lo ha sido siempre, es un jugador distinto y especial, lo cual no es impedimento para que como profesional tenga que dar un paso adelante".

Manuel Vizcaíno apuesta por el mejor Ontiveros en la segunda vuelta

Más allá de seguir hurgando en la herida en torno a la polémica con Ontiveros, Manuel Vizcaíno apostó porque el marbellí ofreciese su mejor nivel en lo que resta de segunda vuelta: "Yo sé que lo intenta y que no le está saliendo este año como otro; no está teniendo esos cuatro o cinco meses que suele tener top. Esperemos que empiece ahora y que nos dé en la segunda vuelta lo que no nos ha dado hasta ahora".

Por último, el presidente del Cádiz comentó sobre Ontiveros que más allá de la labor de Garitano, es el propio jugador el que debe dar un paso adelante: "El entrenador está haciendo todo. Ya depende de él, de que dé un paso adelante y de que él tiene que darse cuenta de que el fútbol profesional requiere de esos pasos hacia delante y si no, te comen y te quedas atrás. Hoy en día, en una categoría tan igualada, solo con calidad no te vale y se está demostrando. Y es una pena porque él ahora mismo está ilusionado, está contento. El cuerpo no lo sigue como el año pasado, que en algunos momentos volaba, y él se tiene que dar cuenta, por respeto a los compañeros, por respeto al club, por respeto a la afición, de que tiene que dar ese pasito adelante. Y te insisto que creo que lo está intentando con toda su fuerza".