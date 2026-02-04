Juan Cala se moja en la polémica con Ontiveros y explica el despido de Fali del Cádiz

El director deportivo del cuadro gaditano trató de arrojar luz sobre el momento del marbellí y aclaró la salida del central porque "la disciplina no es la adecuada"

El Cádiz ha vivido unos últimos días bastante agitados tanto por el propio mercado de fichajes como por unas declaraciones que llevó realizó Gaizka Garitano en la previa del partido ante el Huesca. Gaizka Garitano habló de que cuando Ontiveros está a su mejor nivel, el Cádiz lo nota: "El equipo cambia cuando Ontiveros está bien, pero no estamos consiguiendo que llegue al cien por cien". Estas declaraciones pusieron en el ojo del huracán a Ontiveros, que el año pasado terminó la campaña con 11 goles y seis asistencias entre Liga y Copa del Rey.

Las declaraciones de Garitano sobre Ontiveros que respalda Juan Cala

Juan Cala, encargado de la dirección deportiva del Cádiz, ha sido el último en mojarse sobre las declaraciones de Gaizka Garitano sobre Ontiveros. El director deportivo del Cádiz ha respaldado las palabras del técnico del Nuevo Mirandilla y ha apostado por ver la mejor versión de Ontiveros más pronto que tarde: "El mister lo explico a la perfección. Él exige que los parámetros físicos y deportivos tengan una serie de ítems y él no lo está cumpliendo. Con esas declaraciones, él seguro que da un paso adelante. Estoy convencido y él está casi convencido de hacerlo".

Juan Cala también trató de ser comprensivo con la situación de Ontiveros y habló de los momentos que pasan a nivel personal y a nivel de forma física: "Los jugadores no son máquinas, pasan por problemas personales y pasan por momentos de forma. También pasan por el entorno, los cuales les pueden contar mil historias y puede ser difícil de gestionar. Hay que atacar el orgullo o darle cera cuando lo necesita. Hasta ahora no hemos podido recuperar al mejor Javier Ontiveros. No vamos a tirar la toalla".

El despido disciplinario de Fali por parte del Cádiz

Juan Cala también respondió a las dudas en torno al despido que anunció hace algunos días el Cádiz con el central Fali. Cala habló de faltas de disciplina y renovaciones antaño que fueron muy complicadas: "Fali ha sido compañero mío y hemos pasado varios episodios juntos. Él y el presidente han tenido una relación muy cercana y el presidente lo ha respaldado y defendido siempre. No reunía las condiciones deportivas adecuadas desde hace un tiempo, en lo que entiende el club y el Consejo de Administración ha decidido ser un despido disciplinario. Cuando despides por esto, es porque la disciplina no es la adecuada. No es por gusto. Los cuerpos médicos y la dirección deportiva entienden que no reúne las condiciones físicas. Por ende, el Consejo de Administración decide despedirle. Es una pena que salga así, pero también es una pena que no reúna las condiciones adecuadas para seguir", zanjó el director deportivo del Cádiz.

Aclara el mercado invernal de fichajes del Cádiz

Juan Cala también trató de explicar las diferentes situaciones de mercado del Cádiz: "Nosotros cuando llega el mercado invernal nos planteamos todo lo que puede ocurrir y para que un jugador que no esté bien y lo pueda recuperar. Caicedo, por ejemplo, estamos intentando encontrar el porqué estas lesiones. Cuando hay necesidad, también existe la oportunidad. Teníamos a Juan Díaz y creemos que cumple con ese lugar. Iza tiene ese puesto ahí a un gran nivel y Caicedo venía para complementarlo y aumentar el nivel de competitividad".

El director deportivo explicó su forma de trabajar en relación a este último mercado de fichajes y cómo no se deja llevar por impulsos: "Creo que el club sí es muy ambicioso. Desde el primer momento que es capaz de hacer una revolución y apostar por futbolistas desconocidos. Yo también leo las redes sociales y veo lo que hay. Tenemos que remontarnos cuando llegan ambos. Llegan a otro tipo de contexto. Nosotros vamos a ese tipo de jugador, al que el contexto del Cádiz le puede venir muy bien. Dentro de esos parámetros, el repuesto de Bojan, es Sergio Arribas. El de Tabatadze, aunque estemos cubiertos en el mercado, hemos traído por ejemplo a Antoñito. Ya buscaremos la salida. Estoy convencido de que se van a ver a estos futbolistas rendir bien. No vamos a ir a golpes de impulso, de hacer, por hacer y traer por traer".

El Cádiz peleará por el play off de ascenso a Primera, según Cala

Por último, Juan Cala insistió en que el Cádiz peleará por el play off de ascenso a Primera: "Hemos tenido un inicio de temporada muy bueno. Hemos pasado una racha mala, hemos tenido una buena racha luego, y ahora estamos en otro bache que estoy seguro de que lo vamos a superar. Estoy convencido de que este equipo va a luchar por el playoff. No vamos a cambiar un ápice de nuestro objetivo. Hemos ganado partidos donde no hemos generado tantas ocasiones. En el partido del Huesca estuvimos a mal nivel".