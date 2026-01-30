El Real Betis rectifica también con Sergio Arribas y anuncia su traspaso al Cádiz CF

El versátil defensa de 22 años, que debutó en LaLiga EA Sports con el primer equipo verdiblanco hace justo un año, se encontraba cedido en la SD Huesca y se ha visto obligado a cancelar su contrato, como ya sucediese hace unos días con Ismael Barea o Gonzalo Petit

A falta de sólo tres días para que cierre el mercado invernal de fichajes, el Real Betis no ha encontrado aún la manera de hallar esa cuadratura del círculo entre posibles ventas y llegadas. No obstante, desde el club llevan toda la ventana de enero moviéndose para solucionar decisiones tomadas el pasado verano con jóvenes futbolistas que salieron a préstamo y que, por distintos motivos, no le han salido las cosas como se esperaba.

El Real Betis cancela la cesión de Sergio Arribas en la SD Huesca y le vende al Cádiz CF

Manu Fajardo ya había sacado a Gonzalo Petit y a Ismael Barea del banquillo del CD Mirandés, con el joven delantero uruguayo reforzando al Granada CF y con el talentoso mediocentro barajando opciones al margen de un regreso a un Betis Deportivo muy necesitado. Del mismo modo, Sergio Arribas ha continuado esa línea y es otro de los cedidos que rompe su primer contrato, en este caso con la SD Huesca, para marcharse definitivamente en calidad de traspasado al Cádiz CF por una cifra (mínima) que no ha trascendido.

"El Real Betis Balompié y la SD Huesca han acordado resolver anticipadamente la cesión de Sergio Arribas. Asimismo, el club ha llegado a un acuerdo con el Cádiz CF para el traspaso del central burgalés", explicaba en la tarde de este pasado jueves un comunicado publicado por los medios oficiales de la entidad verdiblanca, quien además quiso "agradecer a Arribas su compromiso durante su etapa como bético y desearle la mejor de las suertes en sus próximos desafíos". Se marcha tras 29 encuentros con el filial bético más una cita con el primer equipo.

En el Cádiz será el sustituto de Fali Giménez, que ha sido despedido

"El Cádiz Club de Fútbol y el Real Betis Balompié han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Sergio Arribas. Nacido en Burgos (10/02/2003), ha estado cedido hasta ahora en el Huesca, donde ha disputado 15 partidos y anotado un gol. Firma hasta el 30 de junio de 2029", añadía el club amarillo, quien este mismo sábado ha comunicado la rescisión del contrato de Fali Giménez tras el expediente disciplinario abierto.

Su plaza será para Arribas, cuya posición natural está en el eje de la zaga aunque puede actuar como lateral izquierdo, puesto en el que Pellegrini le dio la alternativa hace justo un año, en enero de 2025 ante el RCD Mallorca. "El defensa central se ha formado en las secciones inferiores de Burgos y Rayo Vallecano. La pasada temporada llegó al club verdiblanco, llegando a debutar en Primera división como titular en la jornada 21. El jugador se incorporará en las próximas horas a las órdenes de Gaizka Garitano", añade la nota cadista.

Sergio Arribas pasó del todo a la nada en la SD Huesca, que le desea suerte en Cádiz

La tercera parte de la operación, la SD Huesca, se limitó a despedirse del defensor de 22 años, que comenzó jugándolo todo a inicios de esta 2025/2026 con el cesado Sergi Guilló para acabar desapareciendo de los onces tras la llegada de Jon Pérez Bolo mediada la primera vuelta en LaLiga Hypermotion. Se marcha del cuadro altoaragonés con 1.030 minutos repartidos en 15 encuentros oficiales con un gol, al Utebo en Copa del Rey, y una asistencia contra Ceuta.

"Desde la SD Huesca se le agradece el trabajo y compromiso durante su etapa en nuestro club y le desea la mayor de las suertes en su futuro profesional y personal. ¡Suerte, Sergio!", escribieron desde El Alcoraz a este futbolista que iniciará en el Nuevo Mirandilla de Cádiz su tercer reto diferente a lo largo de esta misma temporada.