Esperanzas para el Betis con Gonzalo Petit: "Será de los grandes delanteros del mundo"

El delantero charrúa ha arrancado con buen pie su cesión en el Granada y sus exentrenadores Martín Lasarte y Fran Justo ilusionan al Betis con su vaticinio sobre el espectacular futuro de Petit: "Triunfará en Europa"

Gonzalo Petit ha comenzado con buen pie su cesión en el Granada después de que el Betis rompiera su préstamo en el Mirandés, pues desde su llegada los nazaríes han salido de los puestos de descenso y en la cita contra el Cádiz dejó detalles de su calidad, como en el primer tanto rojiblanco.

Pinceladas de lo que puede llegar a ofrecer la apuesta bética en el pasado verano a tenor de las esperanzas en su proyección depositadas por los que conocen bien al joven delantero charrúa. Son los casos por ejemplo de Martín Lasarte, entrenador uruguayo con pasado en la Real Sociedad y que lo tuvo en Nacional de Montevideo, y Fran Justo, su primer técnico en el Mirandés.

No en vano, los dos preparadores, en palabras a Ideal de Granada, coinciden en elevar sobremanera el techo de Petit si continúa con su evolución y ganas de seguir aprendiendo y creciendo como hasta ahora. Tanto es así que realizan afirmaciones de la índole de que se codeará con los mejores puntas del panorama futbolístico en un futuro.

"Petit tiene un don poco común y diferencial para el gol"

"Si sigue creciendo será uno de los grandes delanteros en el mundo de los próximos años", apuntan sus mentores, convencidos de que "triunfará en Europa tarde o temprano". Eso sí, tanto Lasarte como Justo apuntan que todavía tiene mucho margen de mejora y que no pueden precipitarse con su formación: "Tiene un don poco común y diferencial para el gol, pero aún tiene que terminar de formarse y necesita paciencia".

En esta línea, Fran Justo destaca sus virtudes, pero también las asignaturas que aún tiene pendientes, en las que pone mucho afán para superarlas. "Tiene la capacidad de decidir partidos, porque mantiene la portería contraria en la cabeza permanentemente a diferencia de otros y posee recursos innatos como para marcar goles con un alto porcentaje de acierto, pero le faltaba desarrollo físico y táctico; algo que no le costará porque tiene una predisposición tremenda", señaló Justo, que insistió en su predisposición para crecer.

Sus exentrenadores destacan su esfuerzo para corregir sus debilidades

"Le costaba forzar errores o condicionar despejes cuando no tenía ventaja. Venía todas las tardes para trabajar eso, junto al juego de espaldas y lo físico también", recordó el extécnico del Mirandés, mientras que Lasarte cree que dio pronto el salto a Europa, lo que no resta sus opciones de brillar.

"Tiene algunas cualidades buenísimas para jugar de delantero centro e incluso de '9,5' detrás de otro, porque es muy bueno técnicamente a la hora de controlar el balón, pero puede tener más incidencia en el juego aéreo por ejemplo si lo trabaja porque es muy alto; y, aunque no sea rápido, sí tiene zancada", apuntó Lasarte que confía en que destaque en el Granada.

"En Nacional teníamos mucha ilusión puesta en su futuro, y ojalá esta nueva oportunidad en un club tan importante como el Granada le permita demostrar el talento que tiene", indicó.